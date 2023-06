Final Fantasy 16 é o jogo mais esperado do mês de junho de 2023

O fato de que isso representa para todos os efeitos o PS5 principal, exceto para o período, para não mencionar grande parte do ano, também o coloca sob uma luz especial e o carrega com expectativas adicionais: isso e o fato de que parece ser um evolução acentuada da fórmula original são os motivos que colocam Final Fantasy 16 no centro das atenções. , apesar de a concorrência não diminuir em nada, pelo contrário. Vamos ver como foi a votação.

Num ano que prometia muito e também responde de forma convincente às expectativas, junho parece ser um dos meses mais movimentados de sempre, porque aí se concentram alguns dos grandes lançamentos de 2023 e anos seguintes. Nesta situação, a vitória do “Al” tem mais valor Final Fantasy 16 é o jogo mais esperado do mês de junho ; Uma vitória que fez o editor e os leitores concordarem. O jogo da Square Enix tem sido, nos últimos meses, o verdadeiro herói promocional, com inúmeras apresentações, questionários e entrevistas de desenvolvedores envolvidos em uma espécie de turnê internacional para lançar o novo capítulo de uma série principal para a respectiva editora.

Não foi fácil emergir como vencedor da votação interna Conselho Editorial , mas no final, Final Fantasy 16 consegue ser o primeiro, ainda que com alguns pontos de diferença. A curiosidade de ver como Naoki Yoshida e companhia conseguem inverter a estrutura típica da série é realmente superestimada, então é compreensível como um título da Square Enix conseguiu se destacar sobre os outros, apesar de ter concorrentes ferozes e um em particular que podemos definir como um mamute . Analisando mais de perto, o resultado não ficou nada claro, pelo menos não neste contexto, mas no final Final Fantasy 16 acabou sendo o jogo mais esperado de junho de 2023 também pela equipe editorial do Multiplayer.it.

Mais esperado pelos leitores



Street Fighter 6 leva o nome da série da Capcom

Situação semelhante ocorreu com o voto editorial na enquete distribuída a Leitores do Multiplayer.it como você vê. Também neste caso, o vencedor é Final Fantasy 16, que recolhe a maioria dos votos, mas com uma pequena margem face ao segundo classificado. A promoção agressiva dos dias de hoje não faz mais do que nos relembrar a importância do jogo da Square Enix, que se apresenta como o maior exclusivo desta época de videojogos, esperando poder ver o jogo de uma forma mais completa. A mudança da estrutura do JRPG baseado em turnos para a ação da vida real deixou muitos fãs históricos da série coçando a cabeça, mas na verificação dos fatos parece convincente e ainda serve para renovar a estrutura clássica, conseguindo torná-la interessante novamente no custo de distorcer ligeiramente o “espírito do original.” para a série”.

Em segundo lugar, a apenas alguns pontos percentuais de distância, também encontramos Diablo 4 aqui: o RPG de ação da Blizzard é um dos jogos mais esperados há vários anos, por isso é natural que alcance esses resultados. Por outro lado, as primeiras revisões e testes provaram a qualidade do novo capítulo, esperando para ver os efeitos a longo prazo da nova estrutura. Abaixo desses dois gigantes de junho encontramos apenas Street Fighter 6, mas muito longe dos dois primeiros muito próximos: o jogo de luta da Capcom consegue reunir favoritos com uma porcentagem de um dígito e está um pouco fora do fundo. Enquanto no resto encontramos apenas migalhas de superlativos para Aliens: Dark Descent, F1 23, Amnesia: The Bunker e pouco mais.