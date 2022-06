Esses produtos de tecnologia que muitos de nós temos em casa e que também são muito modernos podem valer uma fortuna

O mercado muitas vezes reserva grandes surpresas para muitos de nós. Na verdade, isso nos levou a acreditar que as coisas modernas não têm valor por pelo menos duas razões. Primeiro, porque a produção industrial em massa produz milhões de peças idênticas da coisa. E também porque achamos que ainda temos que esperar muito tempo antes de considerar essas coisas obsoletas.

De fato, deve-se lembrar que o desenvolvimento da tecnologia é tão rápido que em muito pouco tempo podemos considerar um objeto antigo. Sistemas operacionais, peças e métodos de uso mudam em poucos anos. Isso significa que também podemos considerar um objeto moderno como parte da história da tecnologia. Quase uma peça de arqueologia industrial. Tudo o que temos a fazer é limpar a garagem ou a casa com paciência. Primeiro podemos encontrar Um dos três vinis italianos mais caros No mercado. Ou pegue um desses itens em sua mão. Seria uma grande fortuna, porque esses produtos de tecnologia da Apple podem valer um tesouro. Podemos considerá-las verdadeiras peças icónicas da contemporaneidade.

Nem 20 anos de vida

Obviamente, o valor pode variar muito dependendo do estado de conservação, da presença do fundo original e do desempenho ideal. Tem pouco mais de 20 anos, mas o primeiro iPod da Apple de 2001 pode ser bastante valioso. Para ser mais preciso, para modelos de negócios o valor em leilões e entre entusiastas será superior a 1.000 euros. O valor pode aumentar em um terço se algo estiver completamente preservado e equipado com a embalagem original. Certamente devemos ter a sorte de não desistir, perdê-lo, vendê-lo ou nos livrar dele.

A Apple também produziu computadores em sua rica e maravilhosa história. Um dos produtos que interessa aos amantes da emoção é o modelo iMac G3 Bondi Blue de 1998. É um objeto reconhecível pelo uso de plásticos estruturais coloridos, mas opacos. Em particular, um formulário de revisão A pode valer mais de 1.000 euros. Ter o fundo é uma fonte de mais valor agregado.

Esses produtos de tecnologia que muitos de nós temos em casa e que também são muito modernos podem valer uma fortuna

Por fim, o modelo de smartphone não pode faltar. O iPhone 2G é o primeiro modelo de smartphone da Apple e foi lançado em 29 de junho de 2007 nos Estados Unidos. Representa para muitos colecionadores um verdadeiro objeto de culto. Equipado com uma tela de 3,5 polegadas (Steve Jobs solicitou um formato adequado para uso com uma mão) não vendido na Itália. Se, felizmente, durante uma viagem ao exterior ou através de presentes, ele estivesse disponível para nós, poderíamos contar com algo pelo menos 1.000 euros em valor. Também podemos decidir mantê-lo, esperando outro aumento de valor.

