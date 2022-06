Revisão de desmantelamento – Nerd4.life

time finlandês 10 toneladas Ele já provou que sabe como construir experiências de jogo com sabedoria começando com estruturas que são levemente abusadas e nem entram em conflito com survival horror com elementos de crafting, como vemos neste Revisão de desmontagem. Enquadrar o jogo não é fácil: todas as suas propriedades são conhecidas e quase abusadas neste momento, mas seus autores neocromo E a Tesla vs. Lovecraft Eles conseguem misturá-los perfeitamente em algo estranho.

É basicamente uma festa de artesanato, mas tudo é inserido em um cenário vasto e estimulante, também apoiado por um sistema de progressão verdadeiramente irresistível. O resultado é um jogo de sobrevivência que também tem um pouco de Diablo no sistema de combate e na busca constante por saques, tudo embutido em um mecanismo de crescimento e expansão de possibilidades construtivas que nos envolve em uma espécie de teia de possibilidades e caminhos a seguir. Para fortalecer o protagonista e encontrar novas soluções para lutar e sobreviver ao apocalipse.

lá hipótese É o mais clássico possível: depois que os suprimentos terminam, o herói sai de um cofre trancado nele por um longo período de tempo para escapar de um desastre desconhecido. O mundo exterior agora está destruído e a humanidade foi reduzida a criaturas semelhantes a zumbis (ou mais precisamente, os seres infectados de The Last of Us), mas parece haver esperança de um misterioso sistema de evacuação comunicado por sistemas de rádio que permanecem ativos.

o Objetivo do jogo Portanto, temos que sair da ilha em que estamos e completar uma série de missões que nos permitem ativar os sistemas de evacuação e, ao mesmo tempo, explorar o enorme ambiente para obter os recursos necessários para atingir o objetivo. O todo é representado como uma ação em terceira pessoa com uma visão aérea e um plano de mudança de jogador, com caracterização a meio caminho entre realista e caricatural com uma grande variedade de ambientes para explorar.