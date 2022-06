Demora menos de 30 euros para trazer para casa o Xiaomi Mi Smart Band 6

Você está procurando um novo dispositivo para o seu pulso? Talvez com tantas funções disponíveis e infinitas possibilidades de personalização? Bem, hoje é seu dia de sorte, você pode ir para casa lá Xiaomi Mi Smart Band 6 Preço realmente atraente.

Xiaomi Mi Smart Band 6 oferecido no eBay

A Xiaomi Mi Smart Band 6 foi lançada há pouco mais de um ano e ganhou imediatamente o título de best-seller na categoria Banda Inteligentegraças não só a ele Tela AMOLED de 1,56 polegadasmas também para a série de sensores com que foi equipado, como um medidor de frequência cardíaca e um detector de nível de oxigênio no sangue.

nós vamos Existem 30 modos de fitness suportadosDos mais clássicos como ciclismo, corrida, caminhada e natação, aos mais especiais como ioga, basquete, pular corda e muito mais. Claramente não há escassez de recursos rastreamento do sono Para o público feminino observar o ciclo menstrual.

Ao emparelhar o Xiaomi Mi Smart Band 6 com o seu smartphone, obterá todas as funções a que estamos habituados na categoria de produtos: receber notificações, controlar a reprodução multimédia, definir alarmes, temporizadores e consultar a previsão do tempo.

Finalmente, um dos pontos fortes da banda inteligente é certamenteindependência Que, graças à sua bateria de 125 mAh, é capaz de fazer exatamente isso até 2 semanas.

Se você está interessado na oferta, corra, clique no link abaixo antes que acabe o estoque, para que você possa ter sua nova smartband em casa em poucos dias.

