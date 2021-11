Guerrilla nos fala sobre os monstros do metal que habitam seu mundo – Nerd4.life

A Guerrilla Games fez uma postagem no Blog do PlayStation, nos contando sobre monstros de metal que habitam Globalismo a partir de Horizonte proibido oesteO novo exclusivo PlayStation será lançado em 18 de fevereiro de 2022 no PS4 e PS5. Em seguida, o chefe da comunidade, Bo de Vries, explica como eles são mortais e como sobreviver a eles, e também nos dá algumas informações sobre como é o jogo real.



Horizon Forbidden West, arte mostrando um monstro mecânico (logotipo também cortado no original)

O mundo de Horizon Forbidden West, o mesmo mundo de Horizon Zero Dawn, é dominado por máquinas na forma de criaturas que já existiam no planeta Terra. Alguns já vimos no primeiro capítulo, outros são completamente novos. Entre os retornos estarão Vedetta e Celermorso, enquanto entre os novos artigos Referimo-nos ao Squarciavento, ágil e gracioso, e ao Tremorzanna, uma fera enorme e extremamente difícil de erradicar. Vamos ler mais detalhes na postagem do blog do PlayStation:

Monstros de metal inacreditáveis

O engenheiro chefe Blake Politeski faz parte da Guerrilla desde o surgimento das primeiras máquinas, até o início dos trabalhos no Horizon Zero Dawn. Sua equipe, junto com o chefe de gráficos de ativos Maxim Fleury e outros, criaram novas maravilhas mecânicas para o próximo segundo capítulo.

“Seremos capazes de explorar uma nova área do mundo Horizon”, começa Blake. “Ficamos imaginando que tipo de máquina pode viver em diferentes ecossistemas e como elas interagem umas com as outras, com o meio ambiente e, claro, com os humanos. As máquinas são uma espécie de guardiãs desse mundo, então nos pareceu interessante pensar em como elas executar suas funções e como eles podem O jogador pode tirar proveito disso.

“Durante o desenvolvimento do Horizon Zero Dawn, tivemos muitas ideias, muitas das quais foram deixadas na bandeja. No entanto, agora, com a Horizon Forbidden West, podemos combinar algumas dessas grandes ideias, antes inatingíveis, com novas e conceitos de ideias interessantes.! “

Maxim acrescenta: “A equipe de Blake nos forneceu um documento de design que descreve a aparência geral da máquina, as partes (interativas) que ela possui e os ataques que pode realizar. O documento é enriquecido com algumas ilustrações detalhadas, mas o design visual real o trabalho vai para a equipe que lida com os ativos de robótica e armas. ”

“Os animadores elaboram um estudo 3D que é revisado por diferentes equipes (direção artística, game design, animação, gráficos técnicos) até que todos fiquem satisfeitos. Nesse momento, criamos, montamos e animamos um modelo para ver se tudo funciona conforme o esperado. E então funciona. Os designers de robótica e a equipe gráfica de armas estão lá, colocando todos os detalhes. E depois de mais algumas etapas nas diferentes equipes, finalmente, todo o modelo é animado, colorido, coordenado e revisado novamente, antes de ser implementado no jogo em vez do modelo temporário. Leva muito tempo para desenvolver cada máquina! “

Adicionar novas máquinas

Não foi fácil terminar todas as 25 máquinas no Horizon Zero Dawn. “No primeiro jogo, tivemos que começar do zero, então começamos do zero definindo as diferentes funções”, diz Blake. “O observatório era uma espécie de câmera de vigilância, e Harem é um guardião da lei e da ordem, e assim por diante. Uma vez que essas funções foram estabelecidas, começamos a experimentação combinando métodos de bot, habilidades e funções específicas e, claro, armas e ataques interessantes. ”

“Com a Horizon Forbidden West, queríamos expandir nosso catálogo de máquinas. Por exemplo, o desejo de criar uma máquina voadora um pouco maior que Emery levou à criação de Solcasole, que precisava de um lugar e um papel no mundo. Estudamos muitos répteis voadores primitivos e pássaros para se inspirar, e desenvolveram a ideia de asas que armazenam energia solar em dias de sol. Essa ideia, por sua vez, criou uma dinâmica de jogo interessante: ao recarregar com energia solar, Solcasole é mais vulnerável, mas também mais atento à presença de potenciais predadores nas proximidades. ”

“Começamos com esses comportamentos únicos e tentamos expandi-los ainda mais conforme definimos os papéis das máquinas no mundo do jogo. Queremos que todas as máquinas estejam conectadas de alguma forma e tenham seu próprio significado, então obtemos um eco … assim como no mundo real.”

Criar um mundo autêntico sempre foi uma prioridade para a Guerrilla, e isso inclui projetar as máquinas confiáveis ​​que percorrem o mundo da Horizon. “A abordagem de design que começou com Horizon Zero Dawn ainda é muito importante para nós”, explica Maxim. “Ao mesmo tempo, queremos que as novas máquinas sejam diferentes e únicas, apresentando aos jogadores um mundo muito mais rico. O fato de as máquinas em Horizon Forbidden West terem muito mais recursos do que no passado tem sido um desafio do ponto de vista de design de vista. Mas esperamos que garanta que Encontros sempre diferentes e emocionantes. ”

Novos e perigosos inimigos

Em um post anterior, apresentamos algumas habilidades e movimentos de combate específicos de Aloy que ela pode aprender no Oeste Proibido. Eles certamente serão muito úteis contra máquinas mais fortes, mais rápidas e mais mortais.

Maxim explica: “Aloy tem uma enorme seleção de armas e munições – ela terá que usar todas elas para derrotar diferentes tipos de máquinas!” “Sem esperar muito, podemos dizer que cada máquina pode ser derrotada de maneiras diferentes. Tentamos sugerir isso por meio de escolhas de design cuidadosas, mas também adicionando texturas para destacar pontos fracos ou componentes reativos. Cada máquina deve ser cuidadosamente estudada para descobrir as diferentes maneiras de combatê-lo. ”

Blake acrescenta: “Muitas máquinas têm armas e comportamentos que podem ser explorados para obter vantagem. Não estou me referindo apenas à capacidade de separar componentes e usá-los contra eles. Algumas máquinas têm estados mais passivos em que baixam a guarda. Para por exemplo, uma máquina de mineração de recursos levanta uma nuvem de pó de aloés que pode usar para infiltração. ”

“As máquinas Horizon Forbidden West se movem de todas as maneiras possíveis: saltam, nadam, se agarram a superfícies etc. É por isso que Aloy pode usar uma nova mecânica de movimento, sem a qual nunca poderão competir com sua agilidade. Também melhoramos a capacidade de observação de Aloy e planejar antes de uma luta, além de poder escapar em caso de dificuldade. ”

A habilidade de escalar ou lançar uma granada de fumaça para cobrir a fuga dá a Aloy uma certa vantagem ao lutar contra máquinas, mas as melhorias não se limitam aos mecanismos que o jogador pode usar. Com certeza, as máquinas do Oeste Proibido são mais perigosas, mas você só precisa abrir os ouvidos para estudar seu comportamento e até antecipar seus movimentos. Por exemplo, uma máquina emite sons característicos quando está ociosa, emite um alarme ou faz um ataque. Na versão PlayStation 5 do jogo, tudo isso é conseguido de forma ainda mais precisa graças ao som 3D, que garante uma participação sensorial sem precedentes no massivo mundo do jogo quando combinado com fones de ouvido estéreo ou outros dispositivos compatíveis (analógico ou USB).

Tremorzanna poderoso

No trailer de Horizon Forbidden West, vemos Aloy enfrentando uma das maiores máquinas de todos os tempos: Tremorzanna. Ele é um oponente incrível tão difícil de vencer.

Tremorzanna é basicamente um gigante com algumas referências a grandes elefantes de guerra de inspiração histórica e cinematográfica. Ele tem muitos ataques diferentes e um corpo recheado de armas. Além de usar suas presas para atacar de perto, possui várias armas elementais, explica Maxim : “Tremorzanna visto no trailer. É controlado por uma facção rebelde dos Tenakths, mas os espécimes podem ser encontrados na selva na pradaria.”

“Isso me lembra um cruzamento entre um elefante de guerra e uma das grandes torres de cerco que foram usadas para atacar fortalezas na Idade Média – difícil de destruir, lento e grande poder de fogo”, acrescenta Blake. “Essa era nossa ideia básica do Tremorzanna, que acabou sendo uma máquina bem blindada, mas lenta, e uma força quase imparável. Em Horizon Forbidden West, facções humanas inimigas podem controlar as máquinas: naturalmente viemos a combinar os dois e criar nossa própria versão de elefantes de guerra, equipados com uma plataforma a partir da qual os humanos podem atacar Aloy.

“Voltando ao discurso do (ecossistema) das máquinas, devemos lembrar que sua função é manter o equilíbrio na Terra e evitar que a humanidade provoque uma nova extinção. Proteger outras máquinas para que possam desempenhar suas funções sem a interferência dos humanos . ”

Blake e Maxim concordam que Tremorzanna é um dos adversários mais fortes do jogo, que exige muita preparação para ser derrotado: “Recomendamos recorrer a armadilhas e usar ganchos. Apesar de lento, ele pode atingir uma velocidade que pode sobrepujar Aloy. , Portanto, é melhor você estar preparado para se esquivar. Finalmente, tome cuidado com o baú do lança-chamas … ”

Vire a maré com estouro!

É verdade que as máquinas sempre desejaram lutar, mas também dão uma grande contribuição para o mundo da Horizon e às vezes podem ajudar Aloy. Pense nos Collilunghi, as máquinas absolutamente não hostis que fornecem a Aloy informações valiosas quando você é ultrapassado!

“Como em Horizon Zero Dawn, Aloy pode controlar as máquinas e fazê-las lutar ao lado dele”, diz Maxim. “Desta vez, adicionamos novas máquinas de passeio, como o Windbreaker apresentado no gameplay show.”

Blake acrescenta: “Algumas máquinas podem inadvertidamente ajudar Aloy. Se a máquina estiver procurando recursos enquanto Aloy está a caminho, isso pode levá-la a suprimentos ocultos. Além disso, agora durante a substituição, Aloy pode ajustar a posição da máquina escolhendo entre agressivo ou defensivo estado. “”

A Guerrilla fica feliz em saber qual das novas máquinas será a mais popular entre os jogadores. Claro, também temos nossas preferências. Maxim, por exemplo, é louco por trovoadas!

“Foi a primeira máquina Horizon Zero Dawn que vi um desenho e ficou gravada no meu coração desde então”, ele sorri. “Adoro o seu design e a sua caracterização. Entre as máquinas Horizon Forbidden West, no entanto, prefiro a Foraterra: pequena e ágil, que pode dominar os jogadores mais obscuros num instante.”

E o carro favorito de Blake? “Storm Watcher. Foi um dos primeiros projetos que fizemos, quando ainda não sabíamos bem para onde ir. Quando apresentei a ideia a um colega, imaginei um cruzamento entre uma águia e um caça, capaz de aplicando choques elétricos do céu. Pode atingir o jogador. ”Como um relâmpago e descendo com um golpe estrondoso! Quando ouvimos a passagem, o diretor do jogo se virou para nós e disse:“ Que ótima ideia! ”Assim nasceu a Tempestade Observador!

“Na sequência, meu favorito é Gusciatroce. É uma máquina que eu estava pensando em fazer no primeiro jogo, por isso estou feliz em encontrá-la no Oeste Proibido. É grande e tem habilidades que irão impressionar os jogadores, com os dois atributos. Realista e inspirado pelo que vimos no mundo do cinema, bem como por alguns detalhes estranhos que inventamos do zero. Estou ansioso para ver como os jogadores reagem a essa nova máquina assim que eu procurá-la! “