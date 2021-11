O mercado negro de assinaturas de TV

O mercado de assinaturas ilegais para serviços sob demanda está se espalhando cabo. explique sol 24 horas, observando que no aplicativo de mensagens você pode encontrar assinaturas de serviços como dúziaE Netflix, Spotify, Disney + e todos os grandes aplicativos que compõem o mundo do conteúdo digital.

É claro que Dazn – confirma o jornal – com todos os jogos do campeonato italiano ao vivo, se tornou um objeto de desejo, a ponto de encontrar centenas de anúncios online que permitem que você assine os conteúdos da plataforma a preços competitivos.

vêm 2,5 euros por mês, que é dez vezes menos do que a assinatura real (que custa € 29,99 para novos assinantes). Existe um canal do Telegram com mais de 30 mil assinantes, e os gestores se autodenominam “Especialistas na área há anos vendendo contas Dozen e muito mais», Prometendo assinaturas de € 10 por mês.

Noutro canal com mais de três mil subscritores, existe uma mensagem em que o vendedor propõe uma conta de 10 euros mensais, a completar com um post promocional. Para o pagamento, ele pede um voucher Paysafecard ou voucher Amazon, que permanecem válidos – e mais “seguros” – alternativas aos métodos tradicionais de pagamento digital.

Mas o que esses “shows” deixam é a impressão de que são reais truques. Especialmente porque Dazn cancelou a opção de mês de teste gratuito. Muitos cibercriminosos usaram essa opção no passado, Venda de assinaturas mensais Obtido graças ao mês de avaliação.

Também devido ao cancelamento do mês de avaliação, é muito provável, portanto, que os anúncios de hoje em assinaturas de baixo custo do Dazn sejam basicamente golpes. Porque vender esse serviço abaixo do custo de mercado seria um negócio perdedor para qualquer pessoa.