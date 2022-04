F1 Delta Time fecha e todas as NFTs são canceladas para sempre – Nerd4.life

Tempos Delta F1Um dos maiores jogos de compra e venda NFT Eles fecharam suas portas cancelando todos os NFTs que não valiam mais nada. Na verdade, não existe desde que existia Excluído. Em suma, os usuários finais sempre computam menos que zero, descentralizados ou não.

F1 Delta Time foi lançado em 2019 como um dos primeiros jogos licenciados da NFT. Em 15 de março de 2022, seu desligamento foi anunciado no dia seguinte, 16 de março de 2022. A desenvolvedora, Animoca Brands, não deu tempo para os usuários perceberem o que estava acontecendo e bloqueou os servidores.

F1 Delta Time confiado Criptomoeda Ehterum, que os jogadores podem converter em REVV, tokens de propriedade da Animoca, que podem ser usados ​​para comprar itens do jogo na forma de NFTs.

Certamente muitos de vocês não estavam familiarizados com o F1 Delta Time, mas era um título emblemático do bem-sucedido modelo de jogos com fins lucrativos, com o qual as vendas da NFT se gabavam de quantias insanas, como um carro. O diamante (hipoteticamente, é claro) foi vendido por US$ 100.000.

Motivo do fechamento? Parece que o jogo está perdido Oficialmente Licenciado Da fórmula 1. Um golpe fatal no sistema econômico baseado justamente na venda de coisas digitais sob licença. E os NFTs? Todos eles foram apagados, juntamente com a credibilidade da história de possuir ativos digitais no blockchain. O desenvolvedor está compensando os proprietários dando-lhe tokens para seus outros jogos baseados em blockchain, mas os jogadores que investiram tempo e dinheiro no F1 Delta Time claramente não estão satisfeitos com isso e se sentem enganados. Como você o culpa?

Afinal, a promessa dos NFTs é sua exclusividade e propriedade por parte dos compradores, que devem sobreviver aos próprios jogos graças às lendárias cadeias de blocos. Em vez disso, parece que este não é o caso e que eles têm um mestre que não é o dono, além de símbolos e palavras maravilhosos.