Tudo o que você precisa saber sobre os carros DS cada vez mais interessantes (confiabilidade, problemas, modelos, preços)

Carros DS É um fabricante automóvel francês que começou em 2009 como uma divisão de vanguarda dentro da Citroën. Em 2014, a DS seguiu um caminho independente, concentrando os seus esforços na concepção e fabrico de automóveis de luxo com design diferenciado. A marca DS Automobiles lançou vários modelos de sucesso.

A DS demonstrou o seu compromisso com Tecnologia híbrida plug-inO mais notável deles é o modelo DS 7 Crossback E-Tense, que combina desempenho ecologicamente correto com alto grau de luxo e conforto. A marca ganhou reputação pela atenção aos detalhes, pela elegância dos seus automóveis e pela adoção de inovações tecnológicas de ponta. A DS Automobiles continua a reforçar a sua posição de liderança no segmento de automóveis de luxo. Aqui está uma visão geral mais detalhada:

Carros DS, o que você precisa saber: preços e modelos

Confiabilidade e garantia do veículo DS

Desenvolvimento sustentável 3 É um pequeno crossover com um design original e um interior sofisticado, que se distingue não só pelo formato de diamante dos comandos, mas também pela utilização de materiais luxuosos. A transmissão automática proporciona uma experiência de condução agradável, com um bom equilíbrio entre conforto geral e agilidade. O modelo de 1,2 litros com 131 cv é particularmente animado e confortável. Versões comerciais em tons pastéis são Bem apresentado em termos de equipamentos, enquanto outras versões apresentam um design interior mais refinado. O preço inicial é de 28.000 euros.

Desenvolvimento sustentável 4 É um sedã de tamanho médio com maçanetas removíveis e um design de painel simples, mas bem pensado. As versões Cross são equipadas com proteção inferior do para-choque e sistema avançado de controle de tração. Proporciona bom conforto e condução confiável. lá A transmissão automática garante mudanças de marcha suaves Mesmo as versões de 1,2 litros não carecem de capacidade de resposta ao fotografar. A edição Bastille Business foi projetada para uso profissional intenso, enquanto a edição Rivoli oferece interiores luxuosos e a edição Opera oferece uma ampla gama de opções. O preço inicial é de 32.000 euros.

Desenvolvimento sustentável 7 É um crossover espaçoso e bem projetado que foi recentemente atualizado com um design frontal mais moderno. Está disponível em diferentes configurações interiores: básica, desportiva ou luxuosa. Todas as versões proporcionam conforto e uma experiência de condução agradável. As variantes de motor de 1,5 litros são particularmente silenciosas, enquanto as versões E-Tense de 224 cv oferecem uma condução enérgica. As versões 4×4 oferecem mais potência. o Variantes com motor 1,5 litro É ideal para viagens longas e o seu conforto é evidente. As versões híbridas são mais caras e exigem paradas frequentes para reabastecimento durante viagens rodoviárias. O preço inicial é de 51.000 euros.

Desenvolvimento sustentável 9 É um sedã híbrido de luxo que apresenta linhas fluidas e maçanetas removíveis. O interior é luxuoso, com duas telas grandes, materiais de alta qualidade e inúmeras opções de personalização. O modelo com tração dianteira oferece ótimo desempenho, enquanto a versão com tração integral é muito rápida. O foco está no conforto: O sistema de suspensão adapta-se às imperfeições da estrada graças a um sistema de câmeras que as monitora. O modelo Rivoli+ com interior em couro destaca ainda mais o luxo, enquanto a versão 360 HP oferece desempenho de alto nível. O preço inicial é de 64.000 euros.

a’Pesquisa realizada pela Altroconsumoque incluiu uma amostra de 52 mil condutores de vários países europeus, incluindo França, Bélgica, Espanha, Portugal e Itália, revelou que a fiabilidade representa um dos fatores mais importantes na escolha de um automóvel e neste contexto a DS está entre as marcas mais apreciadas.

Foi adquirido pela segunda geração do DS 4 Excelentes classificações em todos os testes EuroNcap, com particular ênfase no efeito colateral na barreira. Em alguns testes de colisão frontal e de pilares, foram detectados alguns problemas críticos na proteção do tórax do motorista, embora de natureza marginal. A versão standard do compacto francês obteve quatro estrelas na classificação de segurança, enquanto os modelos equipados com sistemas de segurança avançados, como um avançado sistema de comunicação eletrónica e um sistema automático de travagem de emergência com câmara e radar, receberam uma classificação máxima de cinco estrelas. No geral, o DS 4 recebeu uma avaliação geral de quatro de cinco estrelas.

A reputação de confiabilidade dos carros DS pode variar entre diferentes modelos e anos de produção. Em geral, esses carros receberam críticas bastante positivas em relação à confiabilidade. Os carros DS são conhecidos pelo seu design diferenciado Detalhes com grande precisãoE utilizar materiais de alta qualidade no interior da cabine de passageiros. Os modelos DS também apresentam soluções inovadoras e tecnologias avançadas, incluindo sistemas avançados de infoentretenimento, assistência ao condutor e opções de conectividade.

Relacionado a Problemas relatados pelos proprietários, Ocorreram avarias ocasionais ou avarias nos sistemas eletrónicos, incluindo o sistema de infoentretenimento, ecrã táctil, sensores de estacionamento e outros componentes eletrónicos. Alguns problemas mecânicos foram relatados, como defeitos na transmissão, sistema de escapamento, suspensão em alguns modelos DS, sensores de estacionamento ou outros componentes eletrônicos. Alguns problemas mecânicos, como transmissão, sistema de escapamento ou defeitos no sistema de suspensão, foram relatados em alguns modelos DS.