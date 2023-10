Pixel Buds Pro oficial: os verdadeiros fones de ouvido sem fio do Google apresentam Bluetooth ultra-amplo

Eles são sempre chamados de Pixel Buds Pro, porque os verdadeiros fones de ouvido sem fio apresentados no Made by Google são os mesmos aparelhos em duas novas cores e com a atualização de software de 2023 que também estará disponível para proprietários dos “antigos” Buds Pro.

“A atualização oferece nova conectividade ao Buds Pro.”Bluetooth de alcance ultra amplo“que de acordo com a empresa”Duplica a largura de banda dos sons, tornando-os mais completos e claros“, mas apenas se você estiver usando um smartphone Pixel compatível não especificado.

O Google disse que esse recurso está sujeito a certificaçãoAinda não está claro se estará disponível imediatamente no lançamento. Saberemos mais em breve, mas o áudio durante as chamadas deve ser amostrado em 32kHz em vez de 16kHz.

Os Pixel Buds Pro são fones de ouvido Bluetooth 5.0 com proteção IPX4 e um case de carregamento com proteção IPX2 e função de carregamento sem fio Qi.

Cada fone de ouvido possui um driver dinâmico de 11mm, Cancelamento ativo de ruído (ANC) que usa tecnologia Silent Seal Para ajustar o corte dos sons com base no formato da orelha que você está usando, e modo Transparência, para ouvir sons do ambiente externo e poder conversar com quem se aproxima.

Os Pixel Buds Pro usam inteligência artificial para entender quando o usuário começa a falar Se a função de detecção de conversa estiver ativada, a música será pausada para mudar para o modo de transparência.

Ele também suporta função de chamada clara Isso reduz o ruído ao redor da pessoa com quem você está falando ao telefone, ao mesmo tempo que melhora o nível de voz.

Os Pixel Buds Pro possuem sensores de toque para música, chamadas e controles. Sensor de proximidade infravermelho para detectar quem você está vestindo (para que possam reproduzir e pausar o conteúdo automaticamente) e um acelerômetro e giroscópio para detecção de movimento.

O aplicativo Pixel Buds agora possui um equalizador de cinco bandas e também informa ao usuário o volume que ele está ouvindo música durante um determinado período de tempo. Talvez ele sugira baixá-lo. Os fones de ouvido também são capazes de alternar automaticamente entre fontes de áudio.

Com ANC ativado, tem autonomia de até 11 horas de escuta que passa para 31 horas com a função de carregamento do case. E 5 minutos de carregamento são suficientes para ouvir até uma hora com o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) ativado.

Já em pré-venda e disponível a partir de 12 de outubro, os Pixel Buds Pro podem ser adquiridos em 229 euros Na Unieuro, Amazon, Vodafone e Google Store.

Relativamente aos novos canais de venda conquistados pela Google e falando de outro produto, a série Pixel Buds A agora também pode ser adquirida, bem como online, nas lojas físicas da Unieuro e da Vodafone.