Terminado em menos de 9 minutos pelo Speedrunner, vídeo – Nerd4.life

anel antigo Ainda o assunto dos desafios para o som registro por muitos corredores de velocidade, com o novo mínimo recentemente definido pelo Streamer Distortion2 incrivelmente Concluído em menos de 9 minutosRealmente, isso é uma conquista incrível.

Esta é a primeira vez que a parede de 10 minutos é derrubada, considerando que o recorde anterior ainda estava aqui por 12 minutos para completar o jogo, mas distorção 2 Elevei o nível a um nível que seria difícil para outros alcançarem, pelo menos por enquanto.

É claro que tal tempo não pode ser alcançado sem recorrer a ele imperfeição De fato, também neste caso, foi explorada uma nova vulnerabilidade que permite ao jogador se teletransportar de uma parte do mapa para outra. Tudo isso faz parte das regras gerais definidas para concursos rápidos, pois outras pessoas também aproveitam esses sistemas, desde que façam parte do código do jogo e não exijam modificação de parâmetros ou uso de mods.

A hora exata de término para Distortion2 é 8 minutos 56 segundoscaindo pouco mais de um minuto abaixo da barreira dos 10 minutos, o tempo que os velocistas G1nnz e Mitchriz alcançaram anteriormente.

Ainda há espaço para melhorias, já que um dos obstáculos atualmente é a necessidade de derrotar Malekith entre os chefes: se for encontrado um sistema para superar isso sem ter que enfrentar o combate, ele abrirá as portas para tempos de conclusão mais baixos.