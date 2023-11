Phil Spencer considera os usuários do PS5 e Nintendo Switch parte da comunidade Xbox

A afirmação veio durante uma recente entrevista publicada pela Famitsu, onde afirmou que a comunidade se expandiu ainda mais Aquisição da Activision Blizzard uma vez que os títulos da editora deverão permanecer multiplataforma, pelo menos no que diz respeito a Call of Duty.

Para superar divisões entre consoles

Phil Spencer esteve presente na BlizzCon 2023

Esta questão pode suscitar debate, mas não há dúvida de que é esse o caso Abandone velhas divisões Isso já acontece há algum tempo: basta considerar quantos usuários estão usando o Minecraft em outras plataformas que não são necessariamente produzidas pela Microsoft.

Com a aquisição da Activision Blizzard, a questão tornou-se ainda mais evidente, dada a necessidade de manter a multiplataforma de Call of Duty e a enorme quantidade de jogadores de PlayStation que gostam do jogo em questão, alguns dos quais estão praticamente dedicados apenas a isso, segundo A beira. Alguns dados.

Com o acordo alcançado para trazer Call of Duty também para os consoles Nintendo, a expansão da chamada “comunidade Xbox” aumentará ainda mais. No final das contas, é acima de tudo uma questão de definição, porque Spencer define claramente as Comunidades Xbox como todos os públicos potenciais para jogos provenientes do conglomerado Xbox Game Studios, o que não necessariamente se alinha com o que os jogadores podem pensar sobre isso.