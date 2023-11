Smartphone, é esse que suga o sangue da bateria: descubra o vampiro

Não conseguiremos mais pensar em nossos dias sem smartphone, mas muitas vezes temos que enfrentar o problema de bateria fraca durante o dia.

Esses dispositivos parecem muito pequenos e são. No entanto, a sua eficácia é surpreendentemente elevada. É precisamente esta potência, combinada com um desempenho de alto nível, que faz com que a bateria se esgote rapidamente.

Em particular, a utilização de redes sociais, plataformas de mensagens e serviços de streaming requer uma enorme quantidade de energia. Mesmo quando o telefone está ocioso e colocado no bolso ou na bolsa durante o trabalho ou escola, você percebe que a bateria descarrega rapidamente ao longo do dia, sem qualquer explicação aparente.

Os usuários do Android estão bem cientes desse problema, mas muitas vezes não sabem o que o causa ou, obviamente, como corrigi-lo. É importante saber que muitos aplicativos consomem energia mesmo quando não estão em uso ativo ou em execução em segundo plano.

Esse consumo excessivo muitas vezes se deve às permissões concedidas ao baixar e instalar os mesmos aplicativos no dispositivo.

Como funcionam as baterias dos smartphones?

As baterias dos smartphones são baterias de íons de lítio que garantem desempenho superior, tempos de carregamento mais rápidos e dimensões mais compactas em comparação com as baterias da geração anterior. Existem dois tipos de baterias de lítio disponíveis no mercado. Por um lado, existem as baterias de iões de lítio (Li-ion), que foram concebidas no início do século XX e chegaram ao mercado a partir da década de 1990. Por outro lado, temos baterias de polímero de lítio (Li-po), mais novas e mais leves que as primeiras.

As duas variantes de bateria de lítio também diferem em sua estrutura e estrutura. As baterias de íon-lítio podem ser transformadas em longos botões ou cilindros de metal, com os sais metálicos imersos em um solvente líquido que atua como eletrólito. Por outro lado, nas baterias de polímero de lítio, o solvente líquido é substituído por um composto polimérico sólido, tornando as baterias mais flexíveis e adaptáveis ​​a diversas situações.

Aqui está quem está secretamente sugando a energia do seu telefone

Por mais de 11 anos, o Google Play Services fornece serviços de back-end e APIs para todos os usuários de dispositivos Android. Graças a este serviço, você pode sincronizar seus contatos e obter atualizações automáticas de aplicativos através da Play Store. É um aplicativo que roda em segundo plano e consome energia sem que o usuário perceba. Por ser um aplicativo integrado, os usuários não têm a opção de desativá-lo ou desinstalá-lo. No entanto, você pode desligar os serviços executados em segundo plano, o que economiza mais energia e evita o consumo rápido da bateria.

Se você deseja monitorar quais aplicativos estão consumindo mais energia em segundo plano, basta acessar Configurações e selecionar o menu Bateria para visualizar os aplicativos que estão ativos em segundo plano. Isso permite limitar seu uso e reduzir o consumo da bateria. Processo simples, certo?