Smartphone de 20GB/256GB com bateria INFINITE de 10800mAh grátis na Amazon

o Doogee S100 É um smartphone Android robusto Especificações impressionantesProjetado para suportar os desafios do uso externo e oferecer desempenho de alto nível. O telefone está executando o sistema operacional Andróide 12que oferece os recursos e atualizações de segurança mais recentes, e Suporta tecnologia NFC O que permite fazer pagamentos móveis e aproveitar outros recursos de comunicação.

Resumindo, o DOOGEE S100 oferece desempenho excepcional, Bateria enorme e câmera de alta qualidade. E então se beneficie disso 21% de desconto Com o cupom sobre Amazonas Para agarrá-lo imediatamente Por apenas 229 eurosou um Preço ridículo Para uma fera tecnológica como esta. Apenas pense assim Modelos de nível básico Com especificações muito inferiores a estas, Eles custam o mesmo, se não mais Deste telemóvel. Frete grátis com Primeiramente.

Design robusto, NFC e Android 12: uma fera

DOOGEE S100 foi projetado para resistir a situações extremas. Seu design robusto o torna resistente a choques, poeira e água, com certificação IP68 e IP69K. Isto significa que pode resistir à imersão em água até uma profundidade de 1 metro durante 30 minutos, está protegido contra partículas finas de poeira e suporta jatos de água de alta pressão. Uma das características mais impressionantes deste smartphone é o seu enorme tamanho Bateria de 10.800mAh.

Esta alta capacidade permite que você use seu telefone por longos períodos sem se preocupar com carregamentos constantes. É perfeito para quem passa muito tempo ao ar livre ou em situações em que não é possível carregar facilmente o dispositivo. DOOGEE S100 está equipado com Tela grande de 6,58 polegadas Na resolução FHD+ (Full High Definition+), é alimentado por Processador Helio G99que fornece desempenho confiável para uso diário e aplicativos em execução.

Além disso, com memória generosa 20 GB de RAM Enorme habilidade 256 GB de espaço de armazenamento interno, Você tem espaço suficiente para você Aplicativos, fotos, vídeos e arquivos. DOOGEE S100 está equipado com Câmera traseira tripla de 108 megapixels O que pode tirar fotos de alta qualidade.

Por último, mas não menos importante, possui uma câmera frontal de 32 MP que permite clicar em selfies nítidas. A câmera principal também suporta visão noturna de 20 megapixels para tirar fotos em condições de pouca luz. Na verdade, isso Monstro tecnológico É perfeito para quem precisa de um dispositivo robusto para uso externo ou para quem procura um telefone de alta especificação. para se beneficiar de desconto sobre Amazonas E o som sai Aplicar cupão de 70€ Para agarrá-lo imediatamente Por apenas 229 euros. Realmente vale a pena.

Se você deseja atualizações sobre este assunto, digite seu e-mail na caixa abaixo: Ao preencher este formulário, concordo em receber informações sobre os serviços desta página de acordo com a Política de Privacidade.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.