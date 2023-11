Nintendo Switch 2? Presidente Furukawa se recusa a falar sobre o novo console no momento

Como vimos, todos os indicadores económicos da Nintendo foram positivos nos dados recentes do segundo trimestre, e as vendas do Nintendo Switch não mostram o declínio que se poderia esperar de uma consola que está prestes a completar o seu sétimo ano de actividade.

Por outro lado, considerando que a Nintendo Switch ultrapassou as 132,46 milhões de unidades vendidas no mercado, também é natural que Furukawa não o tenha feito. Nenhuma intenção de mudar o foco Em um novo console, este dispositivo está se aproximando do recorde histórico de dispositivo de jogos mais vendido na história da empresa.

Com os resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal da Nintendo, foi anunciado Presidente da empresa, Shuntaro Furukawa no novo console que poderia ser Nintendo Switch 2 ou melhor, não afirmando, porque aconteceu Ele se recusou a comentar .

Nintendo Switch 2 em 2024? Furukawa não quer falar sobre isso

Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo

As previsões de vendas de consoles permaneceram inalteradas, enquanto a Nintendo aumentou as do software em 5 milhões, para uma projeção de 185 milhões de cópias para o ano fiscal. À luz disto, não é surpreendente que Furukawa não quisesse divulgar este Nada no próximo console.

Portanto, ainda não é o momento certo para falar sobre Nintendo Switch 2, ou como se chamará o próximo aparelho da empresa, com Furukawa se recusando a fazer qualquer declaração sobre o assunto. “Nintendo Switch é Diferente dos dispositivos anteriores“Tem potencial para impulsionar a demanda de diferentes maneiras”, disse ele sobre o console atualmente no mercado.

No entanto, surgiram rumores sobre um potencial lançamento do Nintendo Switch 2 2024 Eles agora estão insistindo, e isso é quase um dado adquirido, mas não existe nenhum tipo de status oficial nesse sentido. A partir dos dados publicados, vimos também que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ultrapassou os 19,5 milhões de cópias vendidas, entrando no top dez milhões de best-sellers da Nintendo.