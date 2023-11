A Sony anuncia o Alpha 9 III: o primeiro full frame do mundo com obturador global. Ela será a rainha dos esportes

Quase exatamente quatro anos após o último modelo, a Sony decidiu que é hora de dar à luz a terceira geração de sua melhor câmera sem espelho Full Frame para profissionais: a nova Alpha 9 III (a9 III) segue o caminho traçado por o novo sensor de imagem Assim como o sistema de obturador completo é capaz disso Capture fotos com lapso de tempo de até 120 qps sem atraso e elimine o obturador nos vídeos.

Na conferência de imprensa europeia em Antalya, da qual participamos, a Sony apresentou uma nova lente A9 III e uma lente 300mm F2.8 que estava faltando na extensa linha de lentes da marca japonesa. Não é por acaso que estes dois dispositivos se unem neste momento: é a escolha ideal para os próximos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

O momento da apresentação europeia do novo A9 III em Antalya, Turquia

120 tiros por segundo, material esportivo



Quando você olha atentamente para o sensor, descobre que é um Pilha CMOS full-frame de 24,6 MP (Infelizmente, a resolução não aumenta) Com novo sistema de obturador globalportanto sem obturador mecânico, com memória integrada e processador de imagem BIONZ XR.

Isso significa que a leitura da matriz de pixels é feita precisamente ao mesmo tempo e não sequencialmente, o que é a base das distorções geométricas durante o movimento panorâmico rápido.

Sony promete que o sistema de obturador global é capaz de fotografar suavemente 120 fps, sem latência e até com rastreamento AF/AE. A A9 III também permite tirar fotos com lapso de tempo sem qualquer interrupção na tela do visor: você pode praticamente tirar fotos com lapso de tempo como se estivesse gravando um vídeo.

A presença de AF baseado em IA com reconhecimento em tempo real e detecção de fase ativa em uma gama de fotos a 120 fps significa tornar a a9 III uma “máquina de esportes”: ou seja, uma ferramenta adequada para capturar todos os momentos da vida sem perder nenhum. . Um evento onde as coisas podem acontecer num piscar de olhos. Também está no carro Um botão para alternar rapidamente, durante fotos com lapso de tempo, para a velocidade máxima de captura, para capturar melhor os destaques da cena.

AI AF, na tradição da Sony, apresenta identificação de formas e movimentos de objetos e rastreamento ocular em tempo real, tudo suportado por O sistema de estabilização óptica de 5 eixos garante ganhos de até 8 pontos (Dados usando lente FE 50mm F1.2 GM sem redução de ruído e com longa exposição desativada.)

Livrando-se do obturador mecânico tradicional, o obturador eletrônico global pode ser realizado A velocidade é de 1/80.000 de segundo e cai para 1/16.000 em disparo contínuo (Com uma abertura de lente de F1.8 ou maior). No entanto, uma atualização de firmware que chegará em abril também removerá esse limite.

A velocidade de 1/80.000 segundos também pode ser mantida com flashes Sony compatíveiscomo HVL-F60RM2 e HVL-F46RM.

Esta é uma inovação emocionante. Isso significa ser capaz de sincronizar o flash e o obturador em velocidades muito altas para não perder fotos de cenas muito rápidas que exigem a contribuição de luz artificial adicional: mais uma vez vêm à mente os palcos frenéticos dos eventos esportivos.

O novo topo de gama da Sony tem um ‘superpoder’ impressionante em fotografias e vídeos captados com iluminação LED: A função Hi Frequency Flicker pode reduzir significativamente os problemas de cintilação de alta frequênciapermitindo que a velocidade do obturador seja ajustada com base na frequência do flash enquanto o assunto é exibido na tela.

O a9 III possui um modo de seleção de latência para permitir que você priorize o atraso do obturador ou a latência do visor/exibição. Também possui uma função de pré-captura completamente nova, que permite ao usuário Volte um segundo para não perder os momentos antes de pressionar o botão do obturador.

Áreas de focoque antes eram limitados aos tamanhos S, M, L, Eles agora variam de XS a XL com 759 pontos AF. Mesmo os assuntos fora do caminho e nas laterais da imagem são reconhecidos, rastreados e focados.

Há também mudança de pixel para combinar várias fotos consecutivas em uma imagem composta maior que a resolução de 24,6 MP do sensor.

Em vídeo, um sensor com obturador global, no papel, permite isso Faça com que o obturador e o efeito de gel desapareçam no esquecimento ao gravar assuntos em movimento rápido.

Além disso, pela primeira vez na série Alpha, O a9 III permite gravar vídeo 4K em taxas de quadros de até 120p sem cortesmantendo o ângulo de campo original.

O vídeo 4K (até 60p) está entre outras coisas obtidas por sobreamostragem na resolução de 6K para garantir o máximo de detalhes.

Naturalmente, existe a função S-Cinetone, emprestada da câmera de cinema Sony VENICE, que melhora a renderização dos tons de pele e das gravações S-Log 3.

Passando para o corpo da câmera, o a9 III possui um LCD touchscreen que pode ser posicionado em diferentes direções em 4 eixos, também para selfies em vídeo. O visor eletrônico é OLED Quad-XGA com 9,44 milhões de pontos com ampliação de aproximadamente 0,90x.

Na parte traseira da câmera há também um microfone embutido projetado especificamente para i Memorandos de voz serão transferidos via FTP junto com imagens relevantes: um sistema para descrever uma tomada ou, por exemplo, sugerir uma alteração na pós-produção.

Sony a9 III com punho VG-C5

Características do a9 III Dois buracos Para cartões de memória que suportam cartões CFexpress Tipo A, bem como cartões SD UHS-I e UHS-II. A câmera também pode ser combinada com o novo punho vertical VG-C5, que naturalmente é vendido separadamente.

O Sony a9 III estará disponível para encomenda a partir de 8 de novembro A um preço 7.000 euros Apenas para a carroceria, mas só estará disponível a partir de janeiro de 2024. A empunhadura custa VG-C5 450 euros.