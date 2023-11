Google Pixel Watch, um sistema de gerenciamento potencialmente inovador: os usuários estão em crise

Google Pixel Watch pode integrar um sistema de gestão inovador. É disso que se trata os usuários.

Google decidiu focar cada vez mais em relógios inteligentes. São dispositivos inteligentes que podem ser colocados no pulso e dão acesso a uma longa lista de funcionalidades únicas e exclusivas. Basta conectar seu smartphone pessoal e configurar tudo para aproveitar chamadas, mensagens, aplicativos, navegação, etc.

Apenas algumas semanas atrás, Relógio Google Pixel 2. Uma tão esperada segunda geração que não decepcionou em termos de recursos inovadores e gadgets adicionais. Mas como sempre, o setor de tecnologia está em constante turbulência e já se fala sobre o que poderia ser o Google Pixel Watch 3. Entre outras coisas, apareceu uma patente relacionada ao Google Pixel Watch 3. Possível sistema de gestão inovador.

Google Pixel Watch 3: assim poderia ser o sistema de gerenciamento

Uma nova patente foi publicada recentemente sobre o que poderiam ser eu Pixel Watch 3 do Google. Entre outras coisas, estamos falando de A Um sistema de gestão completamente futurista e inovador, O que causou confusão nos fãs mais fervorosos. Quem mal pode esperar agora para conhecer as potenciais inovações que Mountain View irá incorporar nos próximos anos.

O título da patente é “Reconhecimento de gestos na moldura do relógio usando extensômetros“E, como você pode imaginar, a ideia é ir… Integre uma série de sensores dentro do corpo para garantir que certos gestos possam ser usados. Como tocar, tocar e deslizar.

Então ele diz Adeus coroas e bordas, é muito eficaz, mas tem algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração. Com o novo sistema será possível obter um resultado estético mais agradável, reduzir o risco de impermeabilidade e um sistema de produção simplificado. Você pode, por exemplo, tocar na lateral do relógio para tocar música ou tocar na parte superior para abrir um aplicativo. Estes são apenas alguns dos Vantagens potenciais deste sistema de gestão.

No entanto, é uma simples patente no momento, e Não é certo que no futuro se torne um projeto acabado e concluído. Na verdade, várias vezes nos últimos anos o Google publicou estes documentos, que então permaneceram públicos, foram adiados para o canteiro de obras e nunca se tornaram uma realidade que pudesse ser levada ao mercado.