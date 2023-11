Como ocultar os textos dos seus e-mails: assim você os mantém seguros e privados

Ocultar mensagens de e-mail não é rude, mas você não pode mais abusar de sua privacidade. Maquiagem incomparável.

Quantas vezes você foi privado de sua privacidade? É possível ocultar emails, mas é preciso saber como. Nem todo mundo conhece esse truque, mas é uma garantia real. É melhor não confundir grosseria, falta de confiança ou sabe-se lá qual é o sentido com não querer ver mensagens privadas. Está prestes a Exercer o direito de manter certas informações para si mesmo, em estrita confidencialidade O que pode causar problemas ou simplesmente ser irritante se for detectado.

Basta levar o seu gadget tecnológico, seja smartphone, tablet ou PC, não importa, Porque você pode fazer tudo sozinho e de forma totalmente independente. Você não precisa de ajuda profissional, basta um pouco de paciência, siga estes passos e ninguém mais se importará com o seu negócio.

Está prestes a Saiba como usar algumas das funções encontradas em dispositivos eletrônicos. Na verdade, não há necessidade de baixar aplicativos ou realizar diversas atualizações. O que é ainda mais louco é que quase ninguém conhece esse truque à prova de hackers!

Como ocultar e-mails, método garantido!

Há até quem compre máscaras “blackout” para smartphones, para que ninguém veja os seus emails e mensagens privadas. O ponto é que O problema deve ser abordado de dentro, para quem consegue ler o conteúdo de outra forma, e não apenas com um olhar superficial. Não há necessidade de gastar mais dinheiro, porque em qualquer caso, para proteger os seus dados, é preciso agir de forma mais inteligente. Acima de tudo, isso deve ser feito seguindo estes métodos, veja como. Se você deseja ocultar e-mails de texto, abra o Gmail e siga estas etapas.

Conforme mencionado anteriormente, não há absolutamente nenhuma necessidade de baixar outros aplicativos ou fazer atualizações, basta ir direto para a caixa de entrada do Gmail. Como fazemos? Recomendamos a solução para todas as situações possíveis, vamos começar pelo Gmail via smartphone. Tomando um exemplo bem simples em que você escolhe a opção de redação, entrada de dados e assunto do email, você segue para o próximo passo. é necessário Digite os três pontos no canto superior direito, Você o vê ao lado do destinatário e do assunto do e-mail. Então está feito Clique em “Modo Privado”, E o jogo termina.

E se você estiver em um computador? Você tem que prestar atenção aos detalhes. Na verdade, exatamente Na base do texto a ser escrito há um cadeado que indica simbolicamente “privacidade”. Antes de escrever o texto do e-mail, clique neste botão e, como já acontece no smartphone, permite ocultar os textos das mensagens.

Fazer isso O e-mail torna-se “estritamente confidencial” Você também pode adicionar uma data de expiração da privacidade, ou até mesmo solicitar a senha por mensagem para encerrar o processo de abertura do e-mail. Além disso, quem receber o referido e-mail confidencial não poderá enviá-lo ou encaminhá-lo a terceiros, muito menos imprimi-lo ou baixá-lo. Resumindo, não há como reproduzi-lo!