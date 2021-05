Quase sete milhões de cópias foram vendidas e o sucesso nunca para – Nerd4.life

De acordo com o último relatório financeiro do gigante Embracer Group, permanecer no Norte é manchete Valhaim Hectare Vendido Mesmo Sete milhões de cópias. Para ser exato, mais de 6,8 milhões. A empresa espera que Valheim venda entre 1 e 1,2 milhão de cópias adicionais até o final do atual trimestre fiscal, que é o final de junho.

Entre outros trabalhos de sucesso da Embracer no período, em termos de vendas, destaca-se SnowRunner (quase dois milhões de cópias), Bob Esponja: Battle for Bikini Bottom Re-Hydrated (mais de dois milhões de cópias) e Destroying All Humans! (Mais de um milhão de cópias). Observe que dois em cada quatro jogos (incluindo Valheim) são versões redesenhadas dos títulos antigos.

Visto que Valheim foi desenvolvido por uma equipe de cinco pessoas, este é um sucesso verdadeiramente surpreendente, que também é enfatizado no relatório financeiro, recebendo muito crédito por um crescimento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado.

Atualmente Valheim está um pouco para baixo vaporMas é um processo fisiológico, pois foi introduzido no mercado há alguns meses. Você verá que com as próximas atualizações e com algumas ofertas ele crescerá novamente.