Counter-Strike 2: Free to Play já está disponível no Steam, aqui está o anúncio da Valve

Além do jogo base gratuito, conforme mencionado anteriormente, também podemos encontrar Atualize para o status Prime O que inclui o status “Prime” (neste status os jogadores são combinados com outros jogadores Prime) e uma série de souvenirs, itens e baús de armas exclusivos.

Counter-Strike 2 era esperado para chegar hoje

Contra-ataque 2

Na verdade não é uma surpresa Counter-Strike 2 chegou hoje. A conta oficial no Não sabíamos se a Valve lançaria o jogo imediatamente ou se simplesmente haveria algum tipo de anúncio, mas agora temos a confirmação.

Lembramos que alguns jogadores já tiveram a oportunidade de fazer isso Experimente o Counter Strike 2 Passando por fases de testes limitadas, mas agora o jogo está disponível para todos, sem qualquer tipo de restrição. Lembramos também que todos os objetos CS:GO são transferidos para Counter-Strike 2.

No momento em que este artigo foi escrito, Counter-Strike 2 estava no ar É jogado por mais de 500.000 pessoas, está em primeiro lugar no Steam, mas na realidade este número está longe do recorde histórico (1,8 milhões) e até do recorde das últimas 24 horas (1,2 milhões). No entanto, acreditamos que nos próximos dias (ou mesmo apenas nas próximas horas) o número de utilizadores aumentará significativamente.