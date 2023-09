Nada mal, estas são as plantas que você deve manter sempre no quarto

Nem todas as plantas são prejudiciais se forem mantidas no quarto durante o sono: aqui estão alguns dos benefícios para a saúde.

É altamente desaconselhável colocar plantas no quarto, principalmente durante o sono, pois elas produzem dióxido de carbono, reduzindo assim o oxigênio presente no ambiente. Mas, na verdade, isso é apenas parcialmente verdade, pois existem algumas plantas que podem ser facilmente mantidas no quarto porque removem as toxinas do ar e purificam o dióxido de carbono.

Isto foi comprovado A partir de estudos conduzidos pela NASA na década de 1980, Foi emitido no início de 1989 e ainda é válido hoje. Estas plantas não só melhoram a qualidade do ar, como também promovem o sono e fazem-no descansar melhor.

Assim, o mito de que as plantas produzem uma quantidade de dióxido de carbono que nos impede de respirar adequadamente pode ser refutado: elas produzem dióxido de carbono, mas em quantidade tão baixa e rara que não interfere de forma alguma nas atividades respiratórias normais do ser humano.

7 plantas que você deve manter no seu quarto para melhorar a qualidade do seu sono

Decidir adquirir uma das seguintes plantas será a escolha ideal para a sua saúde e bem-estar e também lhe dará felicidade durante o dia, pois as plantas sempre deixam você de bom humor.

• Planta pothos: Esta planta ajuda a purificar o ambiente de substâncias como formaldeído e benzeno, sendo especialmente indicada para ambientes menos iluminados.

• Sansevieria: Esta planta também atua na redução e combate ao formaldeído e também à névoa eletrostática produzida durante o dia por meio do uso de dispositivos eletrônicos. Ele também absorve umidade

• Flor de orquídea: Essa planta também ajuda a absorver o formol, além de dar um toque de cor ao ambiente

• Babosa: Ajuda a remover substâncias tóxicas do ambiente e libera oxigênio; Além disso, esta planta é considerada um indicador vital, pois quando suas folhas estão danificadas e aparecem manchas marrons, isso significa que o meio ambiente está poluído.

• Lírio da paz: É uma planta capaz de purificar o ambiente, com área de até 10 metros quadrados, tornando o ar mais saudável e limpo.

• BokarniaEssa planta também é conhecida como planta fumegante, pois tem a capacidade de reter impurezas e limpar o ar do ambiente em que se encontra.

• Dracaena: Permite a remoção de aproximadamente 10 microgramas de substâncias como tolueno e xileno do ambiente a cada hora