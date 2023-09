A atualização 1.2.0.0 do P-Lies enfraquece alguns inimigos e chefes

Mentiras Recém-recebidoAtualização 1.2.0.0 No PC e PlayStation, com os seguintes lançamentos de Xbox: Patch Depotencia alguns inimigos e chefesObviamente, depende do feedback do usuário, mas também introduz uma série de alterações no equilíbrio geral.

Lies of P foi apreciado pela imprensa internacional e deu-lhe excelentes críticas com. soulslike Como tal, utiliza uma abordagem hardcore, colocando-nos frente a frente com adversários verdadeiramente perigosos, capazes de nos infligir danos massivos, especialmente durante lutas contra chefes.

Bem, algumas dessas lutas de agora em diante Eles serão menos exigentesem particular o caído Arcebispo Andreus, o Rei das Marionetes e sobretudo o chefe final, cujo nome não queremos revelar para não estragar a maravilhosa história do jogo.