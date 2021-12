Hype Trailer mostra a sinopse dos jogos indicados ao prêmio – Nerd4.life

Game Awards 2021 Aproximando-se, com data marcada na próxima semana, Jeff Kelly alimenta a previsão postando “Hype Trailer” Contém um resumo incrível dos jogos mais importantes de 2021 ه Nomeados para vários prêmios para a noite relevante.

Como o próprio título do trailer afirma, é um vídeo criado para criar um burburinho à noite, que lembramos que acontecerá na noite entre 9 e 10 de dezembro, ou seja, Das 2h às 5h do dia 10 de dezembro De nossa parte, um tempo bastante caro, mas estamos esperando mesmo assim pelas notícias em tempo real.

O trailer em questão, que parece ter sido editado pelo próprio Keighley, é composto por partes de cena de jogo e diintermezzo Extraído de muitos jogos importantes que foram nomeados para prêmios em várias categorias. Entre estes, para dar alguns exemplos, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Tex Two, Psicologia Pioneiros 2Kena: Ponte dos Espíritos, Medo de Metroid, Vida é Estranha: Cores Verdadeiras, Forza Horizon 5 e vários outros.

Tudo isso acompanhado da música KYRH Hayley Williams, ou o famoso dirigente do Paramore, que também pode ser considerado como possível prova de uma possível presença da cantora durante a noite dos Game Awards, atendendo aos ilustres convidados musicais que também marcaram os lançamentos anteriores, mas não temos informações sobre este ainda.

entre Possíveis atualizações Pode ter um espaço no 2021 Game Awards, vimos pistas sobre Elden Ring e possivelmente Hellblade 2 e Confessado, mas teremos que esperar até sexta-feira para saber mais.