subReddit foi temporariamente fechado devido à toxicidade excessiva do usuário – Nerd4.life

aura infinita Continua a experimentar uma estranha dualidade entre as boas-vindas calorosas e positivas recebidas por um grande número de usuários, que apreciam a excelente jogabilidade do novo capítulo da série 343 Industries, e as boas-vindas contínuas controvérsia Dos vários outros que continuam a protestar contra o sistema de progressão dedicado ao multiplayer: bem, parece que este último assumiu. SubReddit Forçando mediadores a fechar canal por um tempo devido à excessiva toxicidade alcançada.

Portanto, R / halo está fechado até novo aviso, possivelmente até amanhã, devido aToxicidade Acessado pela comunidade: com cerca de um milhão de usuários, este é um SubReddit particularmente populoso, mas a parte mais tóxica parece ter assumido recentemente.

Os mediadores decidiram prevenir as atividades de “toxicidade excessiva” que haviam sido alcançadas, argumentando que muitas vezes as críticas resultavam delas. Ameaças e crimes para os desenvolvedores, para grande desgosto da 343 Industries e dos gerentes de canal no Reddit. Embora muitas das críticas tenham sido construtivas e também ajudaram os desenvolvedores a melhorar o jogo, o uso constante dessas críticas atingiu um nível difícil de suportar.

“Em todos os aspectos, este negócio já existe há muito tempo e finalmente chegou ao fim fora de controle. A quantidade de toxicidade do mergulhador de vários lados tornou impossível ter discussões civis, algo que a equipe de modificação sempre tenta manter, “lê-se nas motivações dos gerentes da comunidade”. Alguns usuários do mergulhador também foram responsáveis ​​pelo ataque cibernético, com ameaça de morte. Decidimos desativar temporariamente o sub, esperando que os usuários se acalmem um pouco e possamos redefinir tudo na preparação para o lançamento. É no final do programa um videogame e esse nível de negatividade é desmotivador. ”

Nesse ínterim, aprendemos que haverá três listas de reprodução multijogador em dezembro, e os usuários do Xbox Game Pass Ultimate receberão recompensas mensais exclusivas.