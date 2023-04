Rolex, o submarino mais procurado: entusiastas chocados da série limitada

O mais cobiçado Rolex Submariner pertence a uma série limitada que chocou os entusiastas: todas as informações sobre este modelo

Eles são amados e desejados, mesmo por aqueles que não podem pagar e são obrigados a admirá-los de longe. o relógios rolex Ao longo dos anos, conquistaram legiões de fãs mas não deixaram de causar confusão pelas inovações inesperadas e ousadas apresentadas pela fabricante, como é o caso do famoso Submariner.

Referimo-nos ao Submariner conhecido pelo apelido Sapo. Exatamente, assim como o famoso sapo do The Muppet Show e o nome não foi acidental, mas por causa da inovadora luneta verde que a Rolex adotou. Uma escolha que surpreendeu muitos fãs na época, e também rendeu críticas.

Este modelo Submariner, embora permanecesse um modelo de nicho, foi um sucesso de público. Desde a sua introdução, há vinte anos, sofreu algumas modificações, mantendo a borda verde, que mudou de cor e intensidade ao longo dos anos. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Rolex, o Submariner mais procurado

o Subs Rolex é o melhor relógio esportivo de luxo que fez história com relógios de alta qualidade e é amado por colecionadores. Criado em 1953, celebra este ano o seu 70º aniversário, embora tenha sido apresentado pela primeira vez em 1954 na Exposição Internacional de Relógios de Alta Qualidade de Genebra, agora denominada Relógios e maravilhas.

Projetado para ser resistente à água até 300 metros, o Rolex Submariner foi desenvolvido em vários modelos. O modelo que mais surpreendeu os fãs, deixando-os até intrigados, foi SapoCom uma moldura verde sobre um fundo preto.

O primeiro lançamento do Submariner Kermit, com um Ref. 16610LVFoi lançado em 2003, há exatos vinte anos. em 2003Por ocasião do 50º aniversário do Submariner. Este relógio não teve grandes inovações, face ao modelo de partida, exceto pela luneta verde indicada na abreviatura da referência, e pelo mostrador maior.

A cor verde brilhante da moldura do relógio intrigou muitos entusiastas da Rolex, mas o relógio conquistou instantaneamente um grande grupo de fãs e, acima de tudo, colecionadores. Ao longo dos anos, a luneta verde do relógio sofreu algumas sutis mudanças, tanto no tamanho quanto na cor, com novos tons de verde.

O modelo que mais uma vez surpreendeu a muitos é Submarino Hulk 116610LV, em uma cor semelhante à do personagem da Marvel. A característica especial deste relógio foi Também a cor verde do mostradortom com moldura.

Rolex Kermit hoje

então em 2020A Rolex lançou novos modelos da linha Submariner, incluindo História Submarina 126610LV com Moldura verde em um fundo preto, e de volta ao Kermit original, exceto por algumas alterações. Em particular no que diz respeito ao quadro já no novo modelo120 rodas unidirecionais com inserção Cerachrom.

Acima de tudo é mudou o tom do verdeda cor brilhante da primeira versão passamos para um Verde mais escuro e profundo, a floresta verde às vezes não é imediatamente perceptível. Elegância e funcionalidade sempre permaneceram no DNA Rolex com algumas inovações que melhoraram a eficiência, precisão e conforto. Por fim, lembremos que relógios Rolex exóticos não faltam. data de hoje 36 Com um mostrador que apresenta quebra-cabeças coloridos.