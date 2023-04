Google: Phil Harrison deixou a empresa meses atrás, ele era o chefe da Stadia

De acordo com um relatório do Business Insider, Phil Harrisonchefe do extinto serviço de jogos em nuvem estádios vice-presidente Google, Ele ia deixar Mountain View há alguns meses. Harrison também foi vice-presidente da SCEE (Sony Computer Entertainment) e Microsoft Game Studios.

Essa indiscrição vem de dois funcionários do Google, que informaram ao portal que Phil Harrison deixou a empresa. Janeiro de 2023aproximadamente coincidindo com o eventual desligamento do Google Stadia.

O desligamento do Stadia foi anunciado pelo próprio Harrison em setembro do ano passado, ao admitir que o serviço não estava conseguindo atrair a atenção necessária dos gamers para manter a plataforma funcionando.

“Alguns anos atrás, lançamos um serviço de jogos para consumidores, o Stadia”, disse Harrison quando o fechamento do Stadia foi anunciado. “E embora a abordagem da Stadia para o streaming de jogos para o consumidor tenha sido construída em uma base técnica sólida, ela não obteve a aceitação dos usuários que esperávamos, então tomamos a difícil decisão de começar a encerrar nosso serviço de streaming.” Estádios”.

Se confirmado, seria um divórcio silencioso que foi mantido em segredo por meses. Quando o Business Insider perguntou, nem Harrison nem o Google confirmaram o vazamento no momento, então aceite com cautela.