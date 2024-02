Google lança primeira versão beta do QPR3 para Android 14 em Pixels compatíveis: o que há de novo

Com o término dos testes beta do QPR2, o lançamento público da versão estável será agora iminente. O Google começou a testar terceiros “lançamentos trimestrais de plataforma” para Android 14 Primeiro lançamento beta em Pixels compatíveis. O QPR3 deve ser a última grande atualização (a versão estável deverá ser lançada em junho) antes da chegada da próxima versão principal, o Android 15.

QPR3 beta 1

Estes são os detalhes das compilações do Android 14 QPR2 beta 3: Construções :AP21.240119.009

:AP21.240119.009 Suporte ao emulador: x86 (64 bits), ARM (versão 8-A)

x86 (64 bits), ARM (versão 8-A) Nível do patch de segurança: Fevereiro de 2024

Fevereiro de 2024 Serviços do Google Play: 23/50/14 É possível instalar o Android 14 QPR3 Beta 1 em modo OTA em todos os Pixels compatíveis cadastrados no programa Android Beta.

QPR3 beta 1 está disponível para Pixel 5a, Pixel 6, 6a, 6 Pro, Pixel 7, 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet e para os novos Pixel 8 e Pixel 8 Pro. , não é mais suportado e você nem receberá este QPR (assim como a primeira versão lançada em dezembro passado e a segunda cujo lançamento é iminente).

Notas de lançamento e avisos

Lembre-se de que os relatórios QPR são lançamentos trimestrais, em vez de focarem em correções de bugs; Freqüentemente, eles enriquecem o sistema operacional com novos recursos Que são pré-listados pelo Google para evitar ter que esperar por um grande lançamento posterior. Os QPRs são geralmente estáveis ​​e adequados para uso diário Porque não inclui alterações na Interface de Programação de Aplicativos (API) que possam afetar o correto funcionamento das aplicações.

No entanto, o Google especificou que nesta versão pode haver “alguns problemas com alguns aplicativos, incluindo aplicativos do sistema”, que “o uso pode não ser adequado para uso diário para usuários com necessidades de acessibilidade” e que pode haver “diferentes estabilidade, bateria ou… Problemas de desempenho” As compilações beta do QPR para Android 14 também não foram aprovadas pelo Compatibility Testing Suite (CTS), mas passaram nos testes iniciais e fornecem um conjunto estável de APIs de pré-lançamento para desenvolvedores. Os aplicativos que dependem de versões certificadas do CTS ou que usam APIs SafetyNet podem não funcionar normalmente nas versões beta do QPR do Android 14.

Entre os problemas conhecidos, o Google alerta que o widget Resumo do Assistente às vezes exibe informações meteorológicas para o local errado. O Google também confirmou que corrigiu um problema, apesar do lançamento público. A funcionalidade Circle and Search não está habilitada em Pixels com a versão beta instalada.

Aqueles que aguardam o lançamento estável do QPR2Se preferirem renunciar ao programa beta e obter a versão estável, poderão fazê-lo sem precisar excluir os dados do dispositivo Pixel, desativando e não instalando a atualização QPR3 Beta 1. Se o software for desativado após a instalação do Beta 1 (ou qualquer atualização futura), todos os dados do usuário no dispositivo serão apagados de acordo com as instruções usuais do software. Na verdade, a desativação ativará o downgrade pelo ar.

Algumas novidades do QPR3

Entre as novidades da primeira versão beta do QPR3 Há um novo logotipo. Em vez do emblema circular semelhante ao da NASA, existe agora um triângulo invertido, com o formato da letra “V”. O logotipo tem as mesmas cores e logotipo do Android, mas a escrita “Android 14” foi removida. O Android 14 é o “U” na ordem alfabética que o Android mantém há anos. Em vez disso, o Android 15 é “V”.

Outra novidade relacionada Verifique se há aplicativos de phishing O que pode ser feito em “Configurações > Segurança e privacidade > Segurança e privacidade aprimoradas > Verificar aplicativos não autorizados”. Presente, aliás também Novo menu “Sensibilidade ao toque”

