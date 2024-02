Os dados móveis não funcionam mais? A solução proposta que poucas pessoas pensam

A conexão de dados móveis quando você está ausente é importante, mas para de funcionar? O que aconteceu e como agir imediatamente.

Uma situação que pode surgir novamente para todos está relacionada com Conexão de dados móveis Através de um smartphone, o que é possível por vários motivos De repente ele abandona você.

Se você está passando algum tempo na fila em algum lugar, isso não é grande coisa, mas se você estiver usando sua conexão de dados para trabalhar, é bastante óbvio que Você deve poder contar com todos os gigabytes pelos quais paga. Os motivos pelos quais sua conexão de dados para de funcionar podem estar relacionados ao seu smartphone ou rede.

Dependendo do tipo de problema, há algumas coisas que você pode fazer para corrigi-lo. Por exemplo, se o problema deriva especificamente do facto de Seu iniciador não está funcionando Você ainda pode ter a oportunidade de trabalhar: na verdade, cada vez mais lugares, bares, restaurantes, etc., oferecem Wi-Fi aos clientes. não A solução mais segura Por um lado Privacidade Mas é uma alternativa que você nunca deve subestimar se estiver nela emergência. Mas vamos ver o que pode dar errado no seu celular.

Por que você não tem mais dados móveis?

Mencionamos a possibilidade de a rede que você está usando não estar funcionando, mas obviamente existe Outros casos isso pode acontecer. Por exemplo, você pode ter ativado um recurso Modo de voo. Com modo avião smartphone Não se comunica com o exterior: uma verificação rápida entre os códigos ativos pode ajudá-lo a descartar ou corrigir o problema.

Porém, se você não ativar o modo Avião, o problema pode vir de outro serviço que foi ativado por engano: Roaming. Os dados móveis são usados ​​de maneira diferente, seja você local ou estrangeiro e, em alguns países, você deve usá-los Ativar roaming. No entanto, esta opção não é útil nem positiva se você estiver na Itália, porque pode Criar conflito No gerenciamento da conexão deixando você sem internet mesmo que ainda tenha todos os gigabytes disponíveis.

A outra situação que deve ser controlada é a que nos preocupa A oferta na qual você se inscreveu. Por exemplo, se você está acostumado a transmitir conteúdo através do seu smartphone ou se usa a conexão do seu smartphone Como um ponto de acesso Para outros dispositivos, você pode perceber tarde demais que seu plano tarifário está prestes a ficar sem capacidade de navegação.

Evitar Use desnecessariamente dados e hotspot, Certifique-se sempre de desligar os ícones correspondentes quando estiver em locais onde deseja usar o Wi-Fi e verifique sempre se o seu hotspot está lá Protegido por senha. Caso contrário, por exemplo, se você deixá-lo ligado enquanto estiver em um local público, alguém poderá se conectar à sua rede sem ser perturbado e consumir seus gigabytes sem você perceber.