GTA 5 vendeu mais de 195 milhões de cópias e Red Dead Redemption 2 61, de acordo com os últimos dados oficiais.

No seu último relatório financeiro, cobrindo o último trimestre de 2023, a editora Take Two revelou isto GTA 5 Ele vendeu outros 5 milhões de cópiaspara alcançar o recorde 195 milhões de cópias Ele está esgotado desde sua estreia em setembro de 2013 (perdendo apenas para Minecraft). Isso representa um crescimento de 2,6% em relação ao ano anterior, o que mostra como a série, que já vendeu mais de 420 milhões de exemplares no total, está fora das paradas.

Vendas de jogos GTA V

Muito muito bom Red Dead Redemption 2Que vendeu mais 4 milhões de exemplares no período referido, elevando o seu total para 61 milhões. A série Red Dead Redemption atingiu 86 milhões de cópias, um crescimento geral de 5 milhões de cópias em relação a setembro de 2023.

Vendas de Red Dead Redemption 2

Com esses dados, não é difícil entender por que a espera pelo GTA 6 é verdadeiramente frenética, tanto que a Take Two explicou como o lançamento da demo do jogo também ajudou a monetizar o Capítulo 5.