VRR chega esta semana, aqui estão os primeiros jogos que ele suportará

ausente por dentroAtualização de firmware do console mais recenteO Taxa de atualização variável finalmente será introduzida no PlayStation 5 A partir desta semana, conforme confirmado por um post que a Sony acaba de publicar nas páginas do PlayStation Blog.

Como explica a empresa japonesa, esse é um recurso que pode melhorar muito sua experiência de jogo: Em TVs e computadores compatíveis com HDMI 2.1 VRR, a taxa de atualização dinamicamente variável monitora a taxa de atualização da tela com a saída gráfica do console PS5. Isso melhora o desempenho visual dos jogos PS5ou minimizar ou eliminar elementos visuais, como problemas de velocidade de quadros e rasgos de tela”.

Sony confirma que títulos já lançados no PS5 Será capaz de receber uma atualização para suportar VRREmbora seja claro que os jogos que chegarão no futuro poderão oferecer funcionalidade já no primeiro dia. Enquanto isso, já existe um arquivo Lista dos primeiros títulos Que receberá correções nas próximas semanas, graças às quais você poderá aproveitar o VRR. Aqui está a lista completa de jogos em questão:

sala de jogos astro

Call of Duty: Vanguarda

Call of Duty: Guerra Fria Black Ops

Destino 2

Devil May Cry 5 Edição Especial

SUJEIRA 5

Goodvale

Marvel’s Spider-Man Remasterizado

Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales

Ratchet and Clank: Rift Apart

Vila Resident Evil

Maravilhas de Tiny Tina

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribos Midgard

VRR. virá É ativado automaticamente para jogos que o suportam Se o console PS5 estiver conectado a uma TV ou monitor de computador compatível com HDMI 2.1 VRR. Você poderá desativar a opção em Display and Video nas configurações do sistema. VRR é Também disponível para jogos que você não suporta originalmente: O desempenho ainda pode ser melhorado, mas se aparecerem defeitos visuais e técnicos, você pode desativá-los com segurança nas configurações. VRR estará disponível Nos próximos dias, quando chegar uma nova atualização de firmware para o PlayStation 5.