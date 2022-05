8 novos jogos remasterizados vindos da empresa-mãe da Rockstar e 2K – Nerd4.life

Take-Two interativo. interativo A empresa controladora da Rockstar Game, 2K e mais recentemente publicou um relatório financeiro informando que pretende publicar 8 jogos redesenhados até 2025.

No momento, não temos outras informações oficiais sobre os jogos remasterizados da Take-Two. Obviamente, um dos candidatos mais credíveis é jogos de rock. A equipe já lançou a versão remasterizada de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition que inclui Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas no mod. Não é impossível que a empresa continue nessa direção, talvez com GTA 4.

Além disso, não vamos esquecer que redenção do morto vermelho Remasterizado para PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S e, nesta ocasião, é transferido para o PC. Por fim, é impossível não mencionar Bully, que está no centro dos rumores há anos. Claro, também existem outras equipes de desenvolvimento que podem sugerir versões remasterizadas de seus jogos, como as diferentes equipes 2K. Mas no momento é apenas um palpite.



Grand Theft Auto: Trilogia

o remasterizado Eles nem sempre são vistos favoravelmente pelos jogadores, que os veem como carentes de criatividade ou inovação. Ao mesmo tempo, é uma maneira muito conveniente de permitir que novos jogadores acessem jogos antigos em novos consoles, com gráficos aprimorados e – de tempos em tempos – novos conteúdos. Além disso, os remasters são um investimento que vale a pena para empresas como a Take-Two, pois o custo de desenvolvimento é muito menor do que o custo de um novo jogo e já existe um público entusiasmado e interessado no produto.

A Take-Two também se pronunciou na possibilidade de ser adquirida por outra empresa.