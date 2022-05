Descubra os quatro logotipos das casas, a escolha é dos jogadores – Nerd4.life

Publicado pela Warner Bros. Games Avalanche novo tweet nele Os quatro emblemas da casa a partir de Legado de Hogwartscorrespondendo àquele clássico da série Jk: Rowling mas aparentemente representado por um novo design.

Em vez de assumir a conotação clássica dos logotipos, a equipe Avalanche decidiu fazer uma mudança e construir um novo design para cada um dos quatro logotipos das casas tradicionais de Hogwarts, ou seja, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Então, um detalhe bastante pequeno, mas contínuo, foi revelado no trabalho de identificação do mundo de Hogwarts que os desenvolvedores recriaram com uma nova visão pública, mantendo-se fiel aos cânones estabelecidos do mundo mágico.

A questão também está relacionada a um recurso interessante revelado anteriormente por Avalanche: o Chapéu Seletor não será a escolha de casa do jogador, mas este último que poderá escolher livremente a qual casa pertence, talvez no início do jogo.

Este é um desvio do cânone da série, que fornece uma única decisão vinda do Chapéu Seletor, que também está incluído no jogo como visível na longa jogabilidade de Hogwarts Legacy, mas que é claramente considerado pelos desenvolvedores como necessário para garantir uma maior taxa de liberdade e personalização da experiência de seus jogos para os usuários.

Pelo menos é o que emerge do FAQ oficial, aguardando explicações mais precisas. De qualquer forma, você pode ver os quatro logotipos redesenhados das respectivas casas de Hogwarts no tweet acima.