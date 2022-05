Imagem, texto e material vazaram online, logo após Silent Hill – Nerd4.life

Ironicamente, ou talvez uma manobra bem planejada também abandonado sujeito aos deuses Vazamento A uma curta distância daqueles relacionados a colina silenciosaÉ como fortalecer o estranho vínculo que parece unir os dois jogos, pelo menos de acordo com o mais persuasivo defensor das teorias da conspiração entre os títulos: neste caso é uma imagem, um pedaço de texto e outros materiais.

O Abandonado ainda é um ser misterioso com certeza, e mesmo os novos itens vazados online não ajudam em nada para se ter uma ideia precisa do que poderia ser. Para relatar a descoberta deste material, que você pode encontrar em este é o endereço No Reddit, ele é um Nick “Shuchal Nick” Baker regular, um membro particularmente ativo recentemente e um colaborador do podcast XboxEra, entre outros.

o único foto Surgiram preocupações sobre uma simples parede de tijolos, que parece ser uma captura de tela do jogo em um estágio específico no interior, que é muito semelhante a parte do ambiente do Blair Watch Project neste caso. o Parte do roteiro Pode ser mais interessante: Valbrando é de um arquivo script do filme Uma parte do diálogo entre os dois personagens mostra referências à caixa azul, que na história parece ser um projeto de ciência ultra-secreto para um “experimento real” através do uso de um chip específico chamado Zero Cell.

Isso aponta para uma estranha história de ficção científica por trás de talvez Abandoned, se tudo for verdade, mas a presença de vários elementos que parecem auto-referenciais para a equipe e o jogo torna a coisa toda especialmente estranha. Por fim, há um resumo vídeo O que parece ser retirado de um Sessão de captura de movimentono que diz respeito ao processamento de imagens 3D em uma forma bruta estática.

Tudo isso deve ser tomado com uma pitada de sal, é claro, mas é estranho que essas coisas apareçam especificamente em correspondência com os vários vazamentos em Silent Hill, dadas as teorias sobre os dois jogos envolvidos.