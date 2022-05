A lua se veste de vermelho, na noite entre 15 e 16 de maio, eclipse total – 2 live a seguir – espaço e astronomia

lá lua Prepare-se para usar roupas vermelhas: na noite entre 15 e 16 de maio haverá um eclipse completo, o chamado ‘lua vermelho ‘. O fenômeno também será visível da Itália, mas apenas na primeira parte: o clímax, de fato, infelizmente será ao amanhecer, quando lua Ele está definido e, portanto, não será notado.

Enquanto isso, a União Italiana de Amantes da Astronomia (Uai) está organizando um evento em cooperação com o Instituto Nacional de Astrofísica (Inaf) a partir das 21h de domingo, 15 de maio, que transmitimos ao vivo.

A transmissão ao vivo antes do eclipse organizado pela Uai e Inaf, a partir das 21h do dia 15 de maio

Ver o eclipse ainda é possível, desde que você desista um pouco. O evento é transmitido ao vivo pelo Virtual Telescope Project, com imagens de Roma e das Américas, a partir das 3h32, horário italiano, momento em que lua Ele começará a entrar no cone de semi-sombra criado pela Terra à medida que passa na frente do Sol.

O eclipse organizado pelo telescópio virtual começou às 3h32 de 16 de maio

Durante a faculdade, mas também no estágio parcial avançado, o lua Adquire a cor característica que dá nome ao fenômeno: isso se deve ao fato de a atmosfera da Terra naquele momento direcionar a parte vermelha do espectro eletromagnético para o satélite. A mesma aura vermelha também aparecerá se olharmos para o eclipse de lua Em vez da Terra: neste caso, será um eclipse solar, coberto pelo corredor do nosso planeta.

Quando lua Você estará completamente dentro do cone de sombras. A fase total começará às 05h29, horário italiano, e atingirá seu máximo às 06h11. No entanto, em 16 de maio, nosso satélite definirá 05.51, ou seja, cerca de 20 minutos após o início do total e 20 minutos antes do destaque, portanto, será possível acompanhar pouco menos da metade de todo o fenômeno.

O eclipse total será completamente visível a olho nu, mesmo sem o auxílio de binóculos ou telescópio. Para a ocasião, nosso satélite estará próximo da distância mínima da Terra (periélio), uma condição comumente chamada de “superlua”: a estrela parecerá um pouco maior que a média, mesmo que seja difícil de perceber. 2022 nos apresentará um segundo eclipse, em 8 de novembro, mas este último será completamente invisível da Itália.