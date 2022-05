Os iPhones se tornarão um pouco mais modulares?

baixar jogador

As portas e conectores USB-C – o padrão para carregar smartphones e usados ​​com muitos acessórios – são usados ​​por todos, exceto um dos principais fabricantes de telefones: a Apple. A empresa sempre utilizou uma solução proprietária chamada Lightning, que é destinada a iPhones e não é compatível com sistemas usados ​​por outros. Essa diferença, que custou tantas críticas à Apple ao longo dos anos, pode mudar em breve: segundo fontes de consultoria. Bloomberg E em alguns sites de tecnologia, a empresa começará a experimentar a entrada da porta USB-C nos próximos modelos de iPhone, que podem estar presentes em novos dispositivos a partir do próximo ano.

Além de iniciar os testes de substituição do USB-C, a Apple também começaria a trabalhar em um adaptador, para tornar os futuros iPhones compatíveis com os acessórios produzidos até o momento equipados com um conector Lightning, que deve desaparecer. Como sempre acontece nestes casos, a empresa não confirmou nem negou a circunstância, mas Bloomberg bom hábito origens Dentro da empresa.

De fato, nos últimos anos, a Apple já iniciou a transição para USB-C. Os modelos mais vendidos de computadores e iPads já estão equipados com portas para o padrão, que se consolidou nos últimos anos graças à adesão massiva de outros fabricantes de dispositivos eletrônicos. As portas e conectores USB-C são menores e mais práticos que os sistemas anteriores do mesmo padrão e, acima de tudo, permitem inserir o conector em uma porta em uma direção e outra, ao contrário das portas USB clássicas que só podem ser inseridas em um lado.

O sistema USB-C também pode ser usado para carregar dispositivos e a Apple já está usando para computadores e alguns modelos de iPad. Isso significa que os proprietários também não podem usar diretamente os mesmos carregadores para carregar seus iPhones, porque o conector é diferente. Mudar para USB-C seria uma simplificação nesse sentido, sem contar que os donos de iPhone também podem carregar seus dispositivos usando carregadores para smartphones Android e vice-versa.

No entanto, existem muitos acessórios da Apple atualmente equipados apenas com Lightning, e alguns são bastante populares, como AirPods sem fio, estojos com bateria interna, mouse mágico, teclados sem fio e controle remoto.

Ao longo dos anos, milhares de acessórios com conectores Lightning foram comercializados para serem compatíveis com iPhones, que deixarão de funcionar quando novos modelos tiverem uma porta diferente. Centenas de fabricantes devem redesenhar seus produtos e, acima de tudo, devem ter um período de transição para passar de um sistema proprietário para o padrão USB-C. Muitos usuários também podem ter que comprar de volta alguns de seus acessórios para continuar usando-os com seus novos iPhones.

Ao mudar para USB-C, a Apple também perderá parte do controle que tradicionalmente consegue exercer sobre o mercado de reposição, especificamente ao licenciar o uso de um sistema sobre o qual detém os direitos. Os fabricantes pagam pela licença e passam por um processo de licenciamento muito rigoroso se quiserem ser certificados pela Apple.

Este sistema não apela às autoridades de supervisão da União Europeia, que em várias ocasiões manifestaram a sua intenção de introduzir leis que obrigam os fabricantes de dispositivos eletrónicos a utilizarem normas como USB-C, não só por razões práticas e competitivas, mas também ambientais. Uma única norma que possibilita a utilização de acessórios em diversos dispositivos, desde carregadores e cabos até a sua ligação, favorecendo a sua reutilização e reduzindo a necessidade de produzir novos.

O Parlamento Europeu em abril passado concordou Uma lei que exige o uso do padrão USB-C em telefones celulares, tablets, câmeras, fones de ouvido, consoles de jogos e outros dispositivos recarregáveis ​​”independentemente do fabricante”. Os estados membros terão que examinar a proposta, mas ela pode forçar os fabricantes que ainda usam soluções proprietárias como a Apple a mudar sua abordagem. A empresa criticou a proposta dos eurodeputados, argumentando que ela poderia: “prejudicar os consumidores ao retardar a introdução de inovações benéficas nos padrões de carregamento de baterias, incluindo aqueles relacionados à segurança e eficiência energética”.

No entanto, por enquanto, parece improvável que a Apple decida vender seus iPhones com porta USB-C na União Europeia, mantendo a Lightning no resto do mundo. Essa escolha levará a inúmeras complicações para os proprietários individuais de iPhones, fabricantes de acessórios e a própria Apple, que deve diferenciar o ciclo de produção de seus smartphones.

A Apple pode reduzir os problemas de compatibilidade introduzindo um adaptador, que pode fazer com que os iPhones ainda funcionem com o Lightning com novos acessórios sendo produzidos para iPhones equipados com USB-C. A empresa já havia feito algo semelhante há uma década, quando introduziu o Lightning pela primeira vez. No iPhone 5, e abandonando o maestro anterior, maior e pesado. Mesmo naquela época houve protestos não só pela transição para o novo sistema, mas também pela decisão da Apple de cobrar 29 euros por um adaptador vendido separadamente para tornar novos modelos compatíveis com acessórios antigos.