Nintendo Switch 2: lançamento poderia ter sido adiado para 2025, segundo relatório

Nintendo Switch 2ou qualquer que seja o nome do próximo console da Kyoto Company, pode não chegar em 2024 como muitos esperam, mas sim em Primeiro trimestre de 2025. Pelo menos é o que diz o jornalista brasileiro Pedro Henrique Lotti Lippi.

Durante o último podcast do OX do Controle, o jornalista afirma ter recebido informações de cinco fontes diferentes de que estão sendo desenvolvidos jogos que serão lançados no início do ano que vem e acompanharão o lançamento do console, que foi determinado internamente. Adie por alguns meses Em comparação com as expectativas iniciais.

As indiscrições foram denunciadas nas páginas do portal VGC, que por sua vez informou que duas de suas fontes anunciam que algumas delas estão em obras Os jogos Nintendo Switch 2 devem ser lançados no início de 2025mas eles não sabem se isso realmente significa um atraso no lançamento do console.