A prévia do desenvolvedor do Android 15 está aqui: Baixe!

Google A primeira prévia do desenvolvedor do Android 15 “Vanilla Ice Cream” foi lançada esta noite, um pouco tarde em comparação com o momento indicado pelos rumores dos últimos dias. Assim começa o caminho que levará ao lançamento estável do próximo grande lançamento do sistema operacional de Mountain View.

Como sempre, sou eu Os primeiros dispositivos que se beneficiarão com a nova versão são os dispositivos Pixel O Google forneceu um cronograma que descreve os diferentes estágios do caminho de desenvolvimento. Hoje começamos com o primeiro lançamento do desenvolvedor, continuaremos com o segundo lançamento agendado para março e, a partir de abril, passaremos para versões beta. A partir de junho, o desenvolvimento entrará numa fase mais estável, atingindo a maturidade plena no outono.