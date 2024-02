Apresentando a primeira Ferrari elétrica, uma revolução total: tudo está mudando agora

Os fundamentalistas ficarão escandalizados, mas a questão já está decidida. Uma Ferrari elétrica está chegando. Quando será lançado e como será?

Foi o CEO Benedetto Vigna quem o colocou em preto e branco. Da fábrica de Maranello Num futuro não muito distante, será lançado um carro movido a bateria. Esta notícia provavelmente chocará os corações daqueles que imaginam que o Rossa está sempre rugindo, movido apenas por um motor de combustão interna, mas se o projeto foi adiado para agora, parece haver uma data agora, pelo menos em princípio.

Embora a sensação seja de um período de gestação bastante longo, O décimo ano deve ser 2025 De referir que a estrutura responsável pela construção deste tipo de automóveis começará a funcionar a partir do próximo mês de junho. Na verdade, é provável que o protótipo seja construído nesse ano, caso contrário teremos que esperar um pouco mais pelo lançamento real do modelo de série.

Rumo a uma Ferrari elétrica o que se sabe até agora

Portanto, como se pode entender, o plano ainda é incerto. As dúvidas também são generalizadas sobre o tipo de máquina que será fabricada. Poderia ser um supercarro clássico, entre aqueles que se podem esperar da empresa Emilian, mas não se pode descartar que possa ser um grand tourer com carroceria SUV, como a Lamborghini fez com o Lanzador. Quanto ao tamanho, pode ser médio ou médio a grande, mas a inovação mais importante poderá ser o target de referência, que é diferente do target habitual abordado pela marca.

Se esta hipótese pode ser avaliada como arriscada, então, por outro lado, é claro que há algo por trás dela Existe a ideia de ampliar a área da bacia hidrográficadepois de um momento particularmente positivo que em 2023 viu o fabricante obter um lucro de mil milhões de euros, algo que nunca aconteceu antes na sua história.

Ainda há confusão sobre a direção que será tomada. Como se sabe, os carros elétricos têm um efeito mais imediato e são capazes de funcionar num período de tempo muito mais curto. Escolher esse caminho pode ser perigoso, por um lado, pois se um supercarro fosse escolhido, poderia sobrecarregar todos os outros carros movidos a gasolina. Se nos concentrássemos no GT, seríamos capazes de atrair clientes inteiramente novos.

Atualmente na área de Modena Um esforço considerável está sendo feito em programas mais imediatos, como um novo supercarro e um grand tourer equipado com um potente motor V12.por isso não está claro quanto tempo será destinado a esta aventura livre de emissões que, se concretizada, certamente ajudará a empresa a se reposicionar e a convencer quem mais se preocupa com questões como o meio ambiente.

Por ser um novato no segmento de veículos elétricos, fica claro que o Cavallino estará em destaque nos próximos meses. Pior ainda é quando acontece a apresentação oficial. Será interessante ver como o tema áudio será abordadopouco relevante para outras marcas, mas não para elas, é tudo ou quase tudo, onde o grito do motor é sinônimo de desempenho e velocidade.

Embora ainda estejamos tateando nosso caminho no escuro, Há maior certeza em relação aos concorrentes diretos. O nome mais óbvio é Tesla, especialmente Model S Plaid.