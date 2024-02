Instagram Stories, os 7 erros muito comuns que você deve evitar a todo custo: faz você perder visualizações

Ao postar Stories no Instagram você precisa ter cuidado: você pode cometer alguns desses 7 erros que farão com que você perca visualizações.

O Instagram é a rede social da atualidade, e para quem quer conseguir mais seguidores e interações, os Stories são a principal forma de criar uma comunidade muito forte, por isso precisam ter uma curadoria personalizada.

Na verdade, o Instagram é justamente a plataforma em que se deve focar se você quer se tornar um influenciador e vender produtos online, por isso torna-se importante saber aproveitar ao máximo esta rede social. É muito fácil cometer alguns erros Especialmente quando você nunca segue um curso específico, o que eu faço 7 coisas em particular para evitar Para evitar o risco de ter suas visualizações reduzidas e assim ser penalizado pelo algoritmo do Instagram. Ser capaz de evitar esses erros lhe dá a oportunidade de gerenciar melhor sua conta.

7 erros para não cometer no Instagram: aqui estão eles

• Como aplicar adesivos: Os cartazes devem ser colocados em áreas seguras, ou seja, na parte central da história, evitando cartazes muito altos e muito baixos, pois são difíceis de clicar e ao mesmo tempo podem ser cobertos com texto.

• Não compartilhe muito: É bom compartilhar as histórias de outras pessoas, mas você deve fazê-lo com moderação e ao mesmo tempo da maneira certa, ou seja, incluir a história delas primeiro por meio de histórias, enquetes e pedindo a opinião de seus seguidores.

• Nunca se mostre: No Instagram, é importante mostrar seu rosto de uma forma que crie uma página que os usuários possam sentir que é real e próxima. Além das histórias em texto, você precisa incluir alguns lugares onde você fala.

• Editar texto: Ao escrever um texto em histórias você deve prestar atenção à extensão, porque se for muito longo ninguém irá lê-lo, enquanto se for muito curto você passará imediatamente para a próxima história. As traduções são necessárias.

• PartiçãoAs histórias devem ser distribuídas com a frequência correta, o ideal é definir quatro períodos por dia e atualizar as histórias.

• A hora certa: as histórias devem seguir horários diferentes do dia. De manhã você deve inserir a tarefa ou lista de tarefas do dia, durante o dia temas mais complexos e à noite algo sobre sua vida privada.

• Análise de histórias: você deve analisar suas histórias e ver quais levam a menos engajamento para poder mudar sua estratégia.