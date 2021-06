O conhecido insider Dusk Golem fala

Ansioso para ver se Por trás da equipe da Blue Box está Hideo Kojima Ou não, há muitos observadores nestas horas que comentam o que agora é verdade ‘Caso abandonado’.

E depois do comentário sempre informado do jornalista Jason Schreyer e Jeff Keighley, agora também vem um comentário golem do crepúsculo. um favor de dentro Provando repetidamente ser confiável no compartilhamento de informações não oficiais, o último discutiu o assunto em sua conta no Twitter.

“Muitas pessoas me perguntam constantemente o que eu acho da caixa da caixa azul. – Iniciado no Twitter – Não tenho uma resposta particularmente empolgante. Não posso dizer que sei muito Do jogo deles, Abanon, mas pessoalmente Eu não acho que Kojima está envolvido De qualquer forma, não acho que seja um jogo a colina silenciosa. No entanto, isso é baseado na minha suspeita e não no conhecimento real“

Ao mesmo tempo, Dusk Golem admitiu que coisas incomuns aconteceram nas últimas duas semanas, como ter Música Metal Gear no trailer do Death Stranding Director, o fato de que a conta oficial do Twitter da Konami Store começou a seguir a micro conta “Retorno Silent Hill”, ou até mesmo a conta oficial do Silent Hill no Twitter começou a seguir seu perfil. Mais uma vez, o insider repetiu o que vinha repetindo há meses: ou seja, no verão de 2018 Konami Vai começar a se mover Dois novos jogos Silent Hill, com um Software house japonesa que teria começado a desenvolver pelo menos um deles em janeiro de 2019.

Lembre-se que por enquanto estamos falando de simples rumores e nada mais, para aprofundar todos os “episódios passados” da estranha história, nos referimos aos ricos Especial dedicado ao baú abandonado e azul Preparado por Giovanni Panzano.