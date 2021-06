A nova atualização muda tudo

Com a próxima atualização, o WhatsApp está pronto para revolucionar todo o aplicativo. Vamos ver o que mudará em breve no app.

O WhatsApp Ele é atualizado constantemente. Apesar de ser o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, os desenvolvedores de Parque Menlo Eles estão sempre prontos para divulgar muitas novidades. Tudo isso precisamente para expulsar a concorrência feroz e convencer até mesmo os usuários mais céticos mais uma vez. Além disso, a próxima atualização tocará no aplicativo, especialmente do ponto de vista gráfico.

A primeira avó, aliás, vai contar Bolhas de conversa. Na verdade, assim que você enviar a mensagem A bolha aparecerá redonda, abandonando os engastes que estamos acostumados com o WhatsApp. Na verdade, até agora as bolhas de conversa sempre foram claramente quadradas, embora nas próximas semanas assumirão uma forma arredondada. Este é apenas o desenvolvimento mais recente do aplicativo voltado para um Gráfico puramente restyling الرسم.

WhatsApp, novo recurso com atualização: tudo mais simples

O trabalho de atualização nunca termina O WhatsApp Por uma equipe de desenvolvedores, prontos para satisfazer sempre os usuários. Na verdade, um novo avião pousou há algumas semanas versão beta em lojas digitaisLoja de aplicativos e Loja de jogos) Dentro do aplicativo, em breve será possível ter uma ferramenta que “lê” os adesivos. Para obtê-lo e experimentá-lo, você precisará baixar a versão 2.21.12.1 Beta do aplicativo. Na verdade, digitar algo na barra de mensagens, O ícone de emoji à esquerda ficará colorido Se o texto corresponder a um Pôster salvo.

Depois de clicar neste ícone, será possível Veja todas as dicas. Além disso, o novo recurso não deve ter problemas com “ADESIVOS OFICIAIS, embora possa mancar com adesivos baixados por terceiros. Se a atualização Beta conseguir convencer os usuários, em breve iremos convencer Novo modo de sugestão de pôster Você também acessará o aplicativo oficial.