Novo Pokémon Snap bate Returnal, exclusivo do PS5 não faz barulho no ranking do Reino Unido – Nerd4.life

Novo Pokémon Snap ganhou Retornar no Classificação do Reino Unido, Estreou em # 1 e arrecadou quatro vezes mais do que o Pokémon Snap original para o Nintendo 64.

No entanto, esses são os números de exclusividade PS5 Para causar alguma preocupação: apesar de receber excelentes notas da imprensa internacional, Returnal pode não passar no duro teste do público por vários motivos, a começar pelo fato de ser uma nova propriedade intelectual, pertencente a um gênero que não é propriamente mainstream.

Para levantar essas dúvidas é Christopher Dring da GamesIndustry.biz, que fala sobre como os dados apareceram pela primeira vez vendas O varejo para devoluções não é tão grande, apesar de estar em segundo lugar no ranking. No entanto, os números relacionados ao digital ainda estão faltando.

“O jogo roguelike da Sony é o primeiro jogo PS5 significativo a ser lançado desde o lançamento do console, e tem recebido excelentes críticas. No entanto, as vendas no lançamento foram menores do que as que vimos nos exclusivos PlayStation Triple A anteriores”, diz o texto. . No artigo.

Claro, existem vários aspectos a serem considerados: PlayStation 5 Ainda em sua infância em termos de base comprovada, o jogo é vendido por um preço alto (média de 68 libras), pertence a um gênero especial, e Resident Evil Village na próxima semana terá que vê-lo.

Classificação do Reino Unido, semana de 26 de abril a 2 de maio de 2021