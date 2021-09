Equipe rossonera e estatísticas

A partir de hoje, o eFootball está disponível para download no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | A nova série de jogos de futebol da S. Konami, que foi renomeada e alterada para o formato free-to-play, começou com um lançamento que ainda não foi concluído. É mais do que uma demo com 2 modos de jogo: Jogo rápido contra o CPU com apenas 9 times e 7 estádios disponíveis (Arsenal, Barcelona, ​​Bayern Munich, Corinthians Paulista, Flamengo, Juventus. Manchester United, River Plate e San. Paulo , instalações Os presentes são Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, e-football stadium) e uma partida online contra outros usuários. No entanto, neste último modo, existem também as restantes equipas que poderão ser utilizadas no jogo completo, incluindo o Milan.

Os rossoneri, parceiros premium da EA Sports e licenciados exclusivos da série FIFA, aparecem sob o nome de Milano RN, com um logotipo e camisetas “falsos”. Com futuras atualizações no eFootball, o modo ‘popular’ Editar ‘da série também será reintroduzido, permitindo ao usuário importar o nome, logotipo e camisetas corretos. Por outro lado, todos os jogadores, como mostram as fotos, todos têm seus nomes reais e quase todos os membros da equipe têm o rosto real em jogo (exceto Junior Messias, Krunic e Plizzari, que têm rostos genéricos associados a eles ) Observando as imagens abaixo, tiradas diretamente do PS4, vemos que o jogador rossoneri mais forte do elenco é Zlatan Ibrahimovic com 85 pontos. Ele é seguido por Casey (84) e Kjaer, Theo e Minyan (83).