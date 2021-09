Veja como recuperá-lo

Após o grande sucesso do Flash 120, a Ilíada se deparou com um problema técnico. A rede tende a desaparecer, mas existe um truque para recuperá-la.

Ele foi a estrela indiscutível do verão da Ilíada, com o Flash 120 despertando o interesse de todos os usuários de celular e forçando outros concorrentes importantes a se adaptarem à promoção mais popular. exatamente o contrário, A operadora francesa ainda conseguiu superar o defeito atávico Da oferta proibida, permitindo mesmo quem já era cliente ir para a campanha apropriada lançada durante a estação quente. Mas uma vez que o entusiasmo passa, agora existe um problema que afeta muitos usuários para lidar.

Têm surgido relatórios sobre alguns pequenos incômodos na rede de dados, que foram sinalizados como defeituosos nas últimas horas. Segundo relatos dos clientes, a rede está se desativando, permitindo o acesso ao plano apenas de voz. praticamente, Se você receber notificações do WhatsApp, mas também e-mails, alertas de notícias e qualquer outro tipo de notas, o telefone não os poderá exibir. Um problema apontado pela Ilíada, mas pendente da decisão “oficial”, poderia ser contornado com um truque simples, mas eficaz, acessível a todos.

A Ilíada da Rede Perdida: Como Resolver o Problema

Muitas vezes ocorre durante a noite. A rede de dados da operadora se desativa, impedindo que os clientes acessem os serviços de Internet. Não há nada de errado com isso, já que a maioria das pessoas dorme durante a noite, mas por motivos diversos, também existem aqueles que ficam acordados e podem precisar de acesso à rede para trabalhar. Além disso, O problema também pode ocorrer durante o dia, o que o torna mais complicado. Inicialmente, a suspeita de que havia algo errado com os smartphones era generalizada, mas o desenvolvimento do incômodo afastou essa hipótese. No entanto, não demorou muito para ser capaz de desenvolver um sistema de recuperação rápido e eficaz enquanto o problema era resolvido.

Leia também >>> Iliad Event, iPhone 13 up for Grabs: Como obtê-lo em prestações

Se encontrarmos o problema, basta seguir as instruções simples, usando um dispositivo Android ou iOS, sem cuidado. Quando a conexão de dados falhar, será necessário ativar o modo “Avião” por cerca de trinta segundos. Uma vez desativado, Na verdade, o operador irá se “comprometer” (neste caso, a Ilíada) para procurar novamente a rede acessível, nove em cada dez. Um pequeno truque que parece funcionar. Claro, a espera é sobre a explicação completa do inconveniente: caberá à operadora que teve mais sucesso em resolver o problema e esclarecer sua natureza.