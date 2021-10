‘Eu fui estuprada anos atrás’

Ilha da Tentação, terrível confissão: “Fui estuprada por anos.” Essas palavras literalmente chocaram os telespectadores.

georgette polonês Ele teve uma infância trágica. Influenciador que participou no passado ilha da tentação Hoje, no quarto mês de gravidez, ela conversa com Storie Italiane sobre seu passado, traçando a violência que viveu em casa, entre os golpes de sua mãe bipolar e a agressão sexual de seu marido.

Ela era uma criança quando foi vítima de violência. Ele tinha entre 4 e 8 anos: “Minha mãe não estava em casa, ele esperou que eu voltasse da escola e fez o que ele fez. Senti-me culpado e não tive coragem de contar a ninguém mesmo aos treze anos , Assisti a um filme com certas cenas e disse à minha mãe que ele fez essas coisas. Minhas coisas não foram relatadas. “

Georgette Polizzi, lágrimas ao vivo na TV: ‘Eu nunca disse a ninguém’

A violência continuou mesmo na minha adolescência, mas desta vez nas mãos de sua mãe: “Uma vez ele me deu uma picada nas costas, com a qual me rasgou toda a carne – lembra ele – ainda hoje carrego os traços dessa violência . Quando eu era criança, ela jogava cigarros no meu corpo. ”

Apesar da violência vivida, Georgette a perdoou: “Se minha mãe estivesse aqui hoje, eu teria dito a ela que a perdoei, porque ela não foi clara na hora. Hoje é outra história, ela mudou o rumo da minha Ninguém fez nada por mim, nem mesmo um vizinho. Nas cartas que escrevia para o Papai Noel na escola, pedia à minha mãe que não me batesse mais. “