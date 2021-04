Armazenamento USB e compartilhamento de jogos entre gerações

Sony anunciou que Nova atualização de firmware para PlayStation 5O PlayStation 4 e o PlayStation App estarão disponíveis para download a partir de amanhã. Muitos novos recursos estão chegando, especialmente para os proprietários de console da próxima geração.

Para começar, os usuários poderão tirar proveito de Novas opções de armazenamento e gerenciamento de memória: “Graças a este recurso, agora você pode Transferência de jogos PS5 do armazenamento interno do console para armazenamento USB estendido. É a maneira perfeita de expandir o armazenamento do console PS5 e, quando estiver pronto para jogar, você pode copiar os jogos do PS5 de volta para o armazenamento interno do console. É mais rápido reinstalar jogos PS5 de armazenamento estendido USB do que baixar novamente ou gravá-los de um disco.

Como o SSD do PS5 permite o carregamento extremamente rápido de jogos, o PS5 Não pode ser reproduzido diretamente do armazenamento USB estendido. Os jogos PS5 não podem ser baixados diretamente para o armazenamento estendido USB. No entanto, os jogos transferidos ou copiados serão atualizados de volta para o armazenamento interno automaticamente quando possível. Além disso, você pode escolher quais modos de jogo instalar (por exemplo, campanha ou multijogador) para títulos específicos que suportam “.

Também forneceu um Compartilhe a jogabilidade entre geraçõesObrigado por isso “Os jogadores de PS4 e PS5 agora podem usar o Share Play enquanto conversam em festas. Isso significa que os usuários do console PS5 podem permitir que seus amigos do console PS4 vejam a tela do jogo ou até mesmo experimentem os jogos do PS5 através do Share Play e vice-versa.”.

Entre outros novos recursos, o menu principal do console foi aprimorado para ser melhorado Mais fácil de acessar conteúdo e recursos; Possibilidade adicionada Desative o bate-papo e ajuste o tamanho do jogador; Apresentou o Recurso de download avançado para atualizações (A opção que você terá que verificar as configurações); Novas maneiras de personalizar sua coleção de jogos; O aumento da tela apresenta novas opções relacionadas à tela de estatísticas de troféus. Para todos os outros detalhes, consulte Postagem oficial publicada no Blog do PlayStation.