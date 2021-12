Revelou cinco jogos premiados em janeiro de 2022 – Nerd4.life

Vazamento revelou quais seriam os Cinco Deuses jogos grátis A partir de Janeiro de 2022 Para assinantes de Amazon Prime GamingO serviço de assinatura da Amazon que dá um certo número de títulos aos assinantes todos os meses e que recentemente se destacou por sua altíssima qualidade.

Os jogos apresentados são os seguintes e todos devem ser desbloqueados em 1º de janeiro de 2022:

No navio Abandonar, comande um galeão pela Idade de Ouro e viaje por lugares maravilhosos em busca de tesouros e aventuras, entre batalhas navais e tempestades. In Other Waters é uma aventura conceitual elaborada em que uma IA guia um mundo de vida alienígena através de um vasto e misterioso mar alienígena. Paper Beast: Folded Edition é o mais recente esforço de Eric Chahi, uma emocionante aventura cheia de quebra-cabeças para resolver, ambientada em um mundo cheio de origami. O Two Point Hospital é um programa de gerenciamento com tema hospitalar e é considerado por muitos como o verdadeiro sucessor do Theme Hospital (muitos membros da equipe de desenvolvimento são os mesmos). Finalmente, WRC 7 é um jogo de corrida que se concentra em encontros.

para cada livrar Os jogos continuam A página oficial do Prime Gaming, role para baixo e clique no botão “Recuperar” sob a visualização de cada título. Para jogos que precisam de reembolso em lojas de terceiros, siga as instruções fornecidas.