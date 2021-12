A Sega construiu o PC “mais rápido” do mundo para celebrar as vendas do Steam – Nerd4.life

Para comemorar a Promoção de inverno no Steam, Sega Ele achou por bem perceber O PC “mais rápido” Nunca foi criado, chega até a chegar a 100 km / h. Um verdadeiro desertor. Não, não somos malucos, mas estamos falando sobre o primeiro computador para jogos do mundo Até mesmo um carrinho de brinquedo controlado por rádio… ou vice-versa, visualizações.

Este projeto extravagante foi implementado pela Sega em colaboração com Intel, ASRock, G-Maybe e Masami Hirosaka. Como você pode ver nos dois vídeos abaixo, este objeto para verdadeiros fãs de Master Race tem as características de um carro de corrida controlado por rádio e de PCs para jogos de última geração. E se você está se perguntando, aqui estão os ingredientes usados:

CPU: i9-12900K

Placa-mãe: ASRock Z690M-ITX / ax

Vídeo Scheda: ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB

Memória: 32 GB DDR4-3200 RAM

SSD: 2 TB

Esta obra-prima de engenharia e extravagância será apresentada por meio de um Concorrência No Twitter, do qual infelizmente jogadores não japoneses não podem participar. Além do computador de carro / jogo controlado por rádio, também existem 23 códigos de resgate para resgatar o máximo de jogos Sega possível no Steam.