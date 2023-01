Um satélite da NASA e parte de um foguete caem em direção à Terra – Espaço e Astronomia

O satélite Erbs da NASA, em órbita há quase 40 anos e não mais operacional, está caindo incontrolavelmente em direção à Terra e deve reentrar na atmosfera na noite entre 8 e 9 de janeiro. De acordo com os últimos cálculos disponíveis pelo Departamento de Defesa dos EUA, a entrada na atmosfera está prevista para as 4h49 AT do dia 9 de janeiro (com margem de mais ou menos 13 horas). Parte do foguete americano Delta 2, que em 2000 colocou três satélites em órbita, também está em queda livre. Cálculos, constantemente atualizados, indicam que o impacto atmosférico do Erebus é esperado às , enquanto o fragmento do foguete Delta 2 deve antecendê-lo em algumas horas e está atualmente previsto para as 20h45 do dia 8 de janeiro (com uma margem de mais ou menos 11 horas ).

Segundo previsões da NASA, o satélite Erbs (Earth’s Radiation Budget Satellite), que pesa cerca de duas toneladas e meia, deve ser quase totalmente destruído no impacto com a atmosfera, mas alguns fragmentos ainda podem atingir a Terra. Segundo a agência espacial norte-americana, “o risco de alguém ser infectado é calculado como um em 9.400”.

O satélite Erbs, lançado em 1984 com o ônibus espacial Challenger, foi projetado para operar por dois anos, mas teve uma vida operacional muito mais longa. Há 21 anos, seus instrumentos coletam dados atmosféricos e climáticos, medindo níveis de ozônio, vapor d’água e aerossóis. Os Erbs deixaram de funcionar em 2005 e agora são um dos muitos detritos espaciais na órbita da Terra.

Em vez disso, a peça pertencia a um foguete Delta 2 lançado em 21 de novembro de 2000, da Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia; Ele colocou em órbita o satélite científico Eo1 (Earth Observing-1) da NASA, o satélite argentino Sc-C (Satelite de Aplicanciones Cientificas-C) e o nanossatélite sueco Munin.

Este é apenas o mais recente de uma longa linha de objetos caindo incontrolavelmente do espaço: um fenômeno que agora é tão comum que os especialistas estimam que episódios semelhantes ocorram a cada um ou dois dias. Entre os casos mais marcantes, o mais recente foi o palco central do foguete chinês Long March 5B de 25 toneladas usado para colocar em órbita os novos módulos da estação espacial chinesa em construção. Esta foi a quarta vez da plataforma de lançamento chinesa, após retornos descontrolados ocorridos em maio de 2020, maio de 2021 e julho de 2022. Felizmente, fragmentos dos dois últimos caíram no Oceano Pacífico, mas em maio de 2020 foram parar em um vilarejo em Costa do Marfim.