Nada tira Elden Ring do primeiro lugar – Nerd4.life

O Os 10 jogos mais vendidos no Steamna última semana 20 de março de 2022. Os dados nos mostram que nada é capaz de tirar Elden Ring do primeiro lugar.

Em primeiro lugar, vamos ver um arquivo O ranking completo dos jogos mais vendidos no Steam Na semana de 20 de março de 2022:

anel antigo superfície de vapor leva dois Ascensão do Caçador de Monstros goleiro principal Kit VR Indicador LED Red Dead Redemption 2 anel antigo medo da fome WWE 2K22

como você vê, anel antigo Capaz de ficar em primeiro lugar pela terceira semana consecutiva. Além disso, ele também ficou em oitavo lugar. Lembre-se de que o Steam calcula as diferentes versões do jogo separadamente, para que o videogame possa aparecer várias vezes na ordem. Também lembramos que o Steam Top 10 não é calculado com base no número de cópias vendidas, mas com base nos ganhos.



O protagonista de Elden Ring nas costas de Torrente

Em segundo lugar encontramos novamente superfície de vaporA nova plataforma de jogos da Valve. Também na semana passada, os dois primeiros foram Elden Ring e Steam Deck. Para mudar é que leva dois que sobe no ranking provavelmente graças aos descontos da EA no Steam. O mesmo vale para Monster Hunter Rise, também mostrado. Em vez disso, vem do top 10 Dying Light 2 Stay Human.

anel antigo É um dos maiores sucessos dos últimos tempos, vendendo 12 milhões de cópias. Os fãs discutem o jogo e tentam decidir se é fácil ou difícil. De acordo com um fã, Elden Ring é fácil: ele prova isso derrotando um chefe enquanto seu personagem está dormindo.