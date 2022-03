Microsoft Xbox está trabalhando em novo hardware “inesperado”, de acordo com uma fonte – Nerd4.life

De acordo com um novo boato, Microsoft Xbox vai trabalhar em um novos dispositivos O que resultará embora? “inesperado”talvez algo diferente de um console ou dispositivo apropriado para videogames.

Isso é o que Nick costuma dizer.usuario“Baker, que agora é uma presença constante entre os rumores de videogames, muitas vezes é a fonte de rumores que também se provaram verdadeiros no passado. Portanto, embora não seja uma fonte totalmente confiável, pode ser tomada com precedentes, tudo levado com extrema cautela. .

Durante a nova edição do podcast XboxEra, Nick mencionou que “o Xbox tem algum hardware que eles querem mostrar, mas está em uma área diferente do que as pessoas podem esperar”. Tudo isso pode fazer você pensar no famoso Dongle ou stick para Xbox Game Pass e Xbox Cloud Que a Microsoft está planejando há algum tempo, de acordo com vários rumores.

A ideia é que a Microsoft planeje lançar um arquivo Amazon Fire Stick Para ser facilmente aplicado em qualquer tela, capaz de se conectar ao Xbox Cloud permitindo assim que os jogos do catálogo Xbox Game Pass sejam usados ​​em jogos na nuvem em qualquer tela sem precisar passar por um console, computador, smartphone ou tablet.

Esse problema foi mencionado pela própria Microsoft há algum tempo quando falou sobre a integração do Xbox Game Pass nas TVs, embora não seja certo que pretenda lançar um dispositivo de baixo custo que possa representar algum tipo de competição por seus consoles. . No entanto, há muito que vimos que a abordagem de Redmond agora difere da do fabricante de consoles regular, visando acima de tudo expandir sua base de usuários do ecossistema, então a ideia está longe de ser absurda. ser visto.